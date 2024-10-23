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Müge Anlı'nın Konuğu Rahmi Hoca'ya Kızıp Stüdyoyu Terk Etti!

Müge Anlı'nın Konuğu Rahmi Hoca'ya Kızıp Stüdyoyu Terk Etti!

Müge Anlı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 13:07

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yine gergin anlar yaşandı. Kocasını terk edip başka bir adama kaçan Hatice Kübra, Rahmi Hoca'ya sinirlenip stüdyoyu terk etti.

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Müge Anlı'ya "Eşim evden kaçtı.", diyerek katılan Fırat Ateş, eşi Hatice Kübra'nın 50 yaşındaki Öcal'a kaçtığını öğrenmişti.

Müge Anlı'ya "Eşim evden kaçtı.", diyerek katılan Fırat Ateş, eşi Hatice Kübra'nın 50 yaşındaki Öcal'a kaçtığını öğrenmişti.

Dün yayın sonrası eve dönmesi için eşi Hatice'nin ayaklarına kapanan Fırat reddedildi. Bugünkü yayında da Müge Anlı, Hatice'yi babasının evine dönmesi için ikna etmeye çalıştı.

Dün yayın sonrası eve dönmesi için eşi Hatice'nin ayaklarına kapanan Fırat reddedildi. Bugünkü yayında da Müge Anlı, Hatice'yi babasının evine dönmesi için ikna etmeye çalıştı.

Ancak çabaları boşa çıkınca olaya Avukat Rahmi Özkan dahil oldu. Rahmi Hoca hepimizin bildiği kendine has konuşma tarzıyla Hatice'ye "Çocuklarını bırakıp gitme. Sensiz ne yaparlar." demeye çalıştı.

Ancak çabaları boşa çıkınca olaya Avukat Rahmi Özkan dahil oldu. Rahmi Hoca hepimizin bildiği kendine has konuşma tarzıyla Hatice'ye "Çocuklarını bırakıp gitme. Sensiz ne yaparlar." demeye çalıştı.

Lafını bitirirkense "Anneysen eğer gitmezsin." deyince Hatice çok sinirlendi. "Ben buraya hakaret dinlemeye gelmedim." diyerek bir hışım stüdyoyu terk etti.

Lafını bitirirkense "Anneysen eğer gitmezsin." deyince Hatice çok sinirlendi. "Ben buraya hakaret dinlemeye gelmedim." diyerek bir hışım stüdyoyu terk etti.

İşte o anlar:

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