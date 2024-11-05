Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş Diziye Nasıl Girdiğini Açıkladı!
Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş Diziye Nasıl Girdiğini Açıkladı!
Kızıl Goncalar'ın genç yıldızı Mina Demirtaş, diziye nasıl dahil olduğunu Elle Dergisi'ne verdiği röportajda anlattı. Oyuncu aslında televizyona iş yapmak istemiyormuş ancak bakın sonra neler olmuş...
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Now TV'nin iki sezondur ekranlarda fırtınalar estiren dizisi Kızıl Goncalar'ın yıldızı Mina Demirtaş Elle Dergisi'ne konuştu.
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Genç yıldız Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'yla partnerliği ile çok konuşuldu. Hayranları tarafından oyunculuğu çok beğenildi.
Yıldızı parlayan oyunculardan olan Demirtaş, dizide hayat verdiği Zeynep karakterine nasıl ikna olduğunu anlattı.
Aslında televizyona iş yapmak istemeyen Demirtaş'ı hikaye cezbetmiş: “Bu dizi için ilk teklif geldiği zamanlar aslında benim televizyon dizisinde oynamak gibi bir düşüncem yoktu. Ama bu dizi, senaryoyu gördükten sonra çok ilgimi çekti.”
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