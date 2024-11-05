Kızıl Goncalar'da Hande'nin Çocuğunun Down Sendromlu Olacağını Öğrendiği Sahne Dikkat Çekti
Kızıl Goncalar'da Hande'nin Çocuğunun Down Sendromlu Olacağını Öğrendiği Sahne Dikkat Çekti
Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da Hande'nin çocuğunun down sendromlu olacağını öğrendikten sonra yaşadıkları ve eşine açıkladığı sahne dikkat çekti.
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Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da Özcan Deniz'in oynadığı Levent karakterinin gazeteci kardeşi Hande duruşu ile hepimizden takdir toplamıştı.
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Hande dizide evlendikten sonra bir bebeği olacağını öğrenmiş ve sonrasında yaşadıklarıyla hepimizi üzmüştü.
Bebeğinin down sendromlu olacağını öğrenen Hande, bir süre bunu kimseye söyleyemedi. Ayrıca bebeğini aldırmayı da düşündü.
Ancak Meryem'le aralarında geçen diyalogda konuştukları fikrini değiştirdi. Sonunda eşine durumu açıklayan Hande'ye sosyal medyada toplumsal mesaj verdiği için tebrik yağdı.
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