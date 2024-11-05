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Kızıl Goncalar'da Hande'nin Çocuğunun Down Sendromlu Olacağını Öğrendiği Sahne Dikkat Çekti

Kızıl Goncalar'da Hande'nin Çocuğunun Down Sendromlu Olacağını Öğrendiği Sahne Dikkat Çekti

Kızıl Goncalar
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.11.2024 - 18:01

Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da Hande'nin çocuğunun down sendromlu olacağını öğrendikten sonra yaşadıkları ve eşine açıkladığı sahne dikkat çekti.

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Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da Özcan Deniz'in oynadığı Levent karakterinin gazeteci kardeşi Hande duruşu ile hepimizden takdir toplamıştı.

Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da Özcan Deniz'in oynadığı Levent karakterinin gazeteci kardeşi Hande duruşu ile hepimizden takdir toplamıştı.

Hande dizide evlendikten sonra bir bebeği olacağını öğrenmiş ve sonrasında yaşadıklarıyla hepimizi üzmüştü.

Hande dizide evlendikten sonra bir bebeği olacağını öğrenmiş ve sonrasında yaşadıklarıyla hepimizi üzmüştü.

Bebeğinin down sendromlu olacağını öğrenen Hande, bir süre bunu kimseye söyleyemedi. Ayrıca bebeğini aldırmayı da düşündü.

Bebeğinin down sendromlu olacağını öğrenen Hande, bir süre bunu kimseye söyleyemedi. Ayrıca bebeğini aldırmayı da düşündü.

Ancak Meryem'le aralarında geçen diyalogda konuştukları fikrini değiştirdi. Sonunda eşine durumu açıklayan Hande'ye sosyal medyada toplumsal mesaj verdiği için tebrik yağdı.

Ancak Meryem'le aralarında geçen diyalogda konuştukları fikrini değiştirdi. Sonunda eşine durumu açıklayan Hande'ye sosyal medyada toplumsal mesaj verdiği için tebrik yağdı.

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