Müge Anlı'da Atatürk'ün Vefat Ettiği Güne Tanık Olan Elif Teyze'nin Anlattıkları Gözyaşlarına Boğdu!

Araştırmacı, gazeteci Müge Anlı programıyla yıllardır evlerimize konuk oluyor. Bundan yıllar evvel bir yayınında ağırladığı Elif Teyze''nin sözleri yeniden gündem oldu. Elif Teyze Psikolog Arif Verimli'nin de yer aldığı yayında Atatürk’ün vefat ettiği günü anlatmıştı. İzleyenleri gözyaşlarına boğan o anlar da biz de hüzünlenmeden edemedik. Atamızın aramızdan ayrılışının 86'ıncı yılında o anları yeniden hatırlatmak istedik!