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Müge Anlı'da Atatürk'ün Vefat Ettiği Güne Tanık Olan Elif Teyze'nin Anlattıkları Gözyaşlarına Boğdu!

Müge Anlı'da Atatürk'ün Vefat Ettiği Güne Tanık Olan Elif Teyze'nin Anlattıkları Gözyaşlarına Boğdu!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.11.2024 - 10:12

Araştırmacı, gazeteci Müge Anlı programıyla yıllardır evlerimize konuk oluyor. Bundan yıllar evvel bir yayınında ağırladığı Elif Teyze''nin sözleri yeniden gündem oldu. Elif Teyze Psikolog Arif Verimli'nin de yer aldığı yayında Atatürk’ün vefat ettiği günü anlatmıştı. İzleyenleri gözyaşlarına boğan o anlar da biz de hüzünlenmeden edemedik. Atamızın aramızdan ayrılışının 86'ıncı yılında o anları yeniden hatırlatmak istedik!

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Müge Anlı, yıllardır ekranlarda kendine özgü tarzıyla bizlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Müge Anlı, yıllardır ekranlarda kendine özgü tarzıyla bizlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Geçmiş yayınlarından birinde konuk ettiği Elif Teyze’nin Atatürk'ün vefat ettiği günü anlatışı, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Geçmiş yayınlarından birinde konuk ettiği Elif Teyze’nin Atatürk'ün vefat ettiği günü anlatışı, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Psikolog Arif Verimli’nin de bulunduğu bu yayında, Elif Teyze’nin içten anlatımı izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu.

Psikolog Arif Verimli’nin de bulunduğu bu yayında, Elif Teyze’nin içten anlatımı izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu.

Atamızın aramızdan ayrılışının 86. yılında, o duygusal anları tekrar hatırlamak ve hissetmek adına biz de sizlerle bu hatırayı paylaşmak istiyoruz.

Atamızın aramızdan ayrılışının 86. yılında, o duygusal anları tekrar hatırlamak ve hissetmek adına biz de sizlerle bu hatırayı paylaşmak istiyoruz.

İşte 2020 yılında ekrana gelen o yayın:

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