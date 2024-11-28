RTÜK'ün Ceza Verdiği Sahnelerden Müjde Uzman'ın Kızılcık Şerbeti İsyanına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
RTÜK'ün Ceza Verdiği Sahnelerden Müjde Uzman'ın Kızılcık Şerbeti İsyanına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
28 Kasım Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un 3. kez partner olduğu ve tutacağına can-ı gönülden inanmamıza rağmen final kararı alan Kalpazan, bu haberle herkesi üzdü. İzleyici tarafından çok beğenilen dizinin final kararı alması sosyal medyada tepki çekti. Ancak dizinin başrolleri Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul, bu vedayı da eğlenceli bir hale getirmeyi başardı. İkilinin yaptığı paylaşım görenleri güldürdü.
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2. RTÜK'ün son toplantısı sonrası Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizileri yayın durdurma cezası almışlardı. Karar sonrası ilk tepki Şevket Çoruh'tan gelirken, daha sonra Sahipsizler dizisi oyuncusu Kaan Miraç Sezen de karara tepki göstermişti. Leyla dizisinde rol alan Gonca Vuslateri de Şevket Çoruh'un tepkisini haklı bulmuştu. Peki ama bu diziler neden ceza aldı?
3. MasterChef'te kalan 10 yarışmacı finalist olmak için büyük bir çaba harcıyor. Heyecanın doruklarda olduğu yarışmayla ilgili zaman zaman kurgu iddiaları ortaya atılıyor. Dün akşam yayınlanan bölümde de yine kafa karıştıran bir an yaşandı. Kurgu sırasında Alper ve Semih'in hazırladığı tabaklar karıştırıldı. Dikkatli izleyici bu anı kaçırmadı.
4. Müge Anlı'da izlediğimiz pek çok konu sadece dizi ve filmlerde yaşanabilirmiş gibi geliyor. Bugün de yine aynı hissettiren bir olay yaşandı. 10 yıldır görüşmeyen anne-kız Müge Anlı'da kavuştu. Anlı'nın "dizi senaryolarını aratmıyor" dediği hikayede mutlu sona ulaşan aile stüdyodakileri duygulandırdı. Zor yıllar geçiren ailede Dilara adlı genç kız yurda verildiğini belirtti.
5. Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 3. sezonuyla da ilgiyi korumayı başaran dizide en çok konuşulan isimlerden biri Pembe. Kimi zaman eleştirilip kimi zaman destek gören Pembe, Abdullah Bey'den az çekmedi biliyorsunuz. Dizide Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu, yeni Apo Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu. Karakteri ve kendiyle ilgili itiraflarda bulunan Taşçıoğlu, Pembe'yle kurduğu bağı anlattı.
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6. Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Alev karakteriyle çok sevilen Müjde Uzman, geçtiğimiz sezonun sonunda yorgun hissettiğine dair bazı açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamarlardan kısa süre sonra da diziden ayrıldığı açıklanmıştı. Aşk Evlilik Boşanma dizisiyle yeni sezonda yeniden karşımıza çıkan Müjde Uzman, dizinin erken final yapmasıyla yine boşa çıkmıştı. Bu durumun ardından da Müjde Uzman'ın Kızılcık Şerbeti'ne dönme ihtimalinin olup olmadığı sorusu gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, kendisinin diziye döneceğini iddia eden bir X kullanıcısına fazla fena çıktı!
7. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına bağlanan bir izleyici şaşırtan bir itirafta bulundu. Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun konuk olduğu programda kadın izleyici, kocasının kendisini aldattığını açıkladı. Erkek-kadın fark etmeksizin herkesle aldatıldığını belirten kadın haliyle stüdyoyu şoke etti. Nur Viral söz konusu olaya yorum yapamazken o anlar sosyal medyanın gündemine düştü.
8. Show TV'de henüz birkaç haftadır yayında olan Kalpazan dizisi, hiç de fena olmayan reyting oranlarına rağmen final kararıyla karşılaştı. Çok güçlü rakiplerin olduğu bir günde 4 küsür reyting almayı başaran dizinin final kararı sosyal medyadan yoğun tepki görüyor. Kalpazan dizisinin senaristi Türküler Özgül, sosyal medya hesabından bu karar hakkında açıklama yaptı. Final nedenini bilmediklerini belirten senarist, final kararı için sitem etti.
9. atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine şoke eden bir olay işlendi. Annesini 21 yıl sonra bulup kavuşan Kardelen, annesinin kendisine ait olan 95 gram altını çalmasıyla isyan etti. Anne, 95 gram altını bozdurup sevgilisine verirken kaybolan altınlar için Esra Erol harekete geçti. Anne söz konusu iddialara reddederken sevgilisi Volkan, borsada değerlendirmesi için para gönderdiğini itiraf etti. İşte olayın detayları...
10. MasterChef stüdyosuna giden TikToker Ebrar Akçay, yaptığı paylaşımla gündem oldu. Stüdyonun tüm detaylarını tek tek fotoğraflayan kullanıcı, yaptığı paylaşımla takipçilerini oraya gitmiş gibi hissettirdi. Mehmet Şef'in stüdyoda bulunduğu MasterChef çekim alanının televizyondakinden daha farklı olduğu ve göremediğimiz detayları içeriğimizde derledik. İşte o anlar...
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11. Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş, Bi' Başka YouTube kanalına konuk oldu. Kariyeri ve elbette Aşk-ı Memnu hakkında konuştu. Yer aldığı dizilerden unutamadığı bir replik sorulan Ermiş, kendi karakterinin değil Bihter'in repliğini söyledi. Ermiş, yıllar sonra söylediği replikten bıktığını ve kabak tadı verdiğini açıkladı.
12. Türk televizyonlarında "aşiret dizisi" diye bir gerçek var. Ne zaman yayınlanırsa yayınlansın aşiret dizileri devamlı seyiricilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Peki, aşiret dizilerine bu kadar tutulmamızın sebebi ne? Aşiret dizilerini bu kadar çok sevmemizin nedenlerini düşündük ve ufak bir liste hazırladık. Bakalım kendinizden bir şeyler bulabilecek misiniz?
13. Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, ilk günden bu yana eleştirilerin odağında. Dizinin senaristi annesi olması nedeniyle önce hakkında torpil iddiaları atılmıştı. Ardından dizideki performansı dillere düşmüştü. Civelek oyunculuğun gelen eleştirelere ve torpil iddialarına ateş püskürdü. Kendisini eleştirenlere "Kedi uzanamadığı ciğere murdar der." ve "Çekemeyen anten taksın." diye cevap verdi.
14. Now TV sezona iddialı dizisi Leyla ile muhteşem bir başlangıç yaptı. Gonca Vuslateri'nin başrolünde olduğu Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... hem hikayesi hem de oyuncularının başarısı ile en çok izlenen diziler arasındaydı. Ta ki Annem Ankara gelene kadar. Kanal D'de yayınlanan Annem Ankara Bergüzar Korel'in ekrana dönüşü ile ses getirdi. Leyla ile aynı gün yayınlanan dizi bu hafta sıralamada yukarı tırmanırken Leyla'nın reytinglerde düşüşü herkesi şaşırttı. Peki izleyici ne bekledi, ne olmadı? Ya da Annem Ankara nasıl izleyicinin kalbini 2. bölümde bu kadar çabuk kazandı. Gelin, izleyici dinamiklerine birlikte bakalım...
15. Show TV'nin dizisi Bahar ilk yayınlandığında "Aranan kan bulundu!" demiştik. Televizyonda uzun süredir izlemediğimiz türden komedi ve romantizmi buluşturan Bahar dizisi hepimize çok iyi geldi. Hikaye bu kadar güzelken Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un da başarılı oyunculuğu eklenince dizi izleyenlere büyük bir keyif verdi. 2 sezondur reytinglerde ivme yakalayan Bahar, birçok kadına güç verdi; aşka ve hayata dair umudumuzu tazeledi. Bahar dizisinde duyup kulağımıza küpe olan o vurucu repliklerden bazılarını sizler için derledik! Gelin, okuyup umut dolalım!
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16. Farah Zeynep Abdullah, "Bergen" filmiyle büyük bir çıkış yakalamış ve izleyiciyi derinden etkilemişti. Ancak, filmin ATV ekranlarında yeniden yayınlandığında, bazı sahnelerİ ve diyaloglarI sansüre uğradı. "Adet" kelimesinin sansürlenmesi, ünlü oyuncuyu harekete geçirdi. Abdullah, sosyal medyada yaptığı açıklamada, bu duruma karşı sert bir tepki göstermişti. Bugün yeniden yayınlanan film ile ilgili paylaşımı da gündem oldu.
17. Bir döneme damgasını vurmuş efsane dizi Avrupa Yakası gibisi bir daha gelmedi. Mizahı büyük bir ustalıkla işleyen diziyi hala dönüp dönüp izleyenleriniz vardır. Ancak ne yazık ki yıllar geçtikçe unutamadığımız diziden sevdiğimiz bazı oyuncular hayata veda etti. Onlar aramızdan ayrılsa da kalplerimizde hala aynı tebessümle yaşıyorlar. 2004-2009 yılları arasında yayınlanan Avrupa Yakası'nda rol almış ve aramızdan ayrılmış oyuncular hangileri, gelin birlikte hatırlayalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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