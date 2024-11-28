Avrupa Yakası Dizisinin Aramızdan Ayrılarak Yasa Boğan Efsane Oyuncuları
Avrupa Yakası Dizisinin Aramızdan Ayrılarak Yasa Boğan Efsane Oyuncuları
Bir döneme damgasını vurmuş efsane dizi Avrupa Yakası gibisi bir daha gelmedi. Mizahı büyük bir ustalıkla işleyen diziyi hala dönüp dönüp izleyenleriniz vardır. Ancak ne yazık ki yıllar geçtikçe unutamadığımız diziden sevdiğimiz bazı oyuncular hayata veda etti. Onlar aramızdan ayrılsa da kalplerimizde hala aynı tebessümle yaşıyorlar.
2004-2009 yılları arasında yayınlanan Avrupa Yakası'nda rol almış ve aramızdan ayrılmış oyuncular hangileri, gelin birlikte hatırlayalım...
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1. Gazanfer Özcan dizide Sütçüoğlu ailesinin babası Tahsin Bey'i canlandırırken 174. bölümden sonra rahatsızlığı nedeniyle dizide yer almadı. Ardından 17 Şubat 2009 tarihinde öldü.
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2. Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu karakteriyle ün kazanan Vural Çelik, geçtiğimiz Ekim ayında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
3. Gazanfer Özcan'ın eşi Gönül Ülkü Özcan 2 Kasım 2016 yılında vefat etti. Avrupa Yakası'nda Hamiyet Hala rolündeydi.
4. Avrupa Yakası' dizisinde canlandırdığı 'Sadettin Yerebakan' karakteri ile hafızalara kazınan Yıldırım Öcek, 3 Ekim 2018'de çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldü.
5. Makbule’nin babasını oynayan Müşfik Kenter 15 Ağustos 2012 tarihinde akciğer kanseri nedeni ile vefat etti.
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6. Azamet yengemiz, Nurhan Damcıoğlu 5 Haziran 2023 tarihinde kalp yetmezliğinden vefat etti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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