Avrupa Yakası Dizisinin Aramızdan Ayrılarak Yasa Boğan Efsane Oyuncuları

Bir döneme damgasını vurmuş efsane dizi Avrupa Yakası gibisi bir daha gelmedi. Mizahı büyük bir ustalıkla işleyen diziyi hala dönüp dönüp izleyenleriniz vardır. Ancak ne yazık ki yıllar geçtikçe unutamadığımız diziden sevdiğimiz bazı oyuncular hayata veda etti. Onlar aramızdan ayrılsa da kalplerimizde hala aynı tebessümle yaşıyorlar.

2004-2009 yılları arasında yayınlanan Avrupa Yakası'nda rol almış ve aramızdan ayrılmış oyuncular hangileri, gelin birlikte hatırlayalım...