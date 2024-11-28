"Yaprak Dökümü" Dizisinde Şeytan İlan Edilen Karakter Ferhunde'yi Anlamak için 5 Neden
"Yaprak Dökümü" Dizisinde Şeytan İlan Edilen Karakter Ferhunde'yi Anlamak için 5 Neden
'Yaprak Dökümü' dizisindeki Ferhunde karakteri, izleyiciler tarafından genellikle kötü karakter olarak görülüyor. Ancak Ferhunde'nin neler yaşadığını düşünürsek belki de oturup neredeyse ona üzüleceğiz. Her ne kadar pek sevilmese de onun da iyi yönleri olabilir. Gelin, biraz iyimser olalım ve Ferhunde'nin özün birlikte bakalım. Sizce haklı olabilir mi, yorumlarda bize yazmayı unutmayın.
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1. Öncelikle özgürlüğüne düşkün bir kadın olmak suç değil. Ferhunde'nin özgürlük anlayışı her ne kadar Tekin ailesini rahatsız etse de o ayakları üzerinde durabilen bir kadındı.
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2. Elbette, ayakları üzerinde durmak zorunda olduğu ile de erken yüzleşmişti. Annesi babasını öldürdüğü için yetimhanede kalan Ferhunde hayatla mücadele etmek zorunda kalmıştı.
3. Üstelik babası tarafından tacize de uğramış bir karakterdi. Dışarıya güvensizliği ve soğukluğu da bu yüzdendi.
4. Hayatla hep tek başına mücadele eden Ferhunde daha 17 yaşında yetimhaneden kaçmış ve şans yüzüne pek de gülmemişti.
5. Bunca şey yaşamışken aile sıcaklığını hissetmek istediği yerde de hor görüldü, şeytan ilan edildi. Şimdi kim suçlu? Yorum sizin...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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