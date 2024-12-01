Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh, RTÜK Çıkışının Ardından İlk Kez Konuştu!

RTÜK cezalarından Arka Sokaklar da payını almıştı. Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh RTÜK'ün diziye verdiği ceza için 'Ödül sayarım.' yazmıştı. O çıkışı ile çok konuşulan oyuncu ilk kez kameralara konuştu. Dizinin aldığı cezanın ardından verdiği röportajda 'Saygı duymamakla birlikte...' diyerek açıklama yaptı. Çoruh devamında ise 'Türkiye'de olmamış herhangi bir olayı bizim dizide göremezsiniz' dedi.