Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh, RTÜK Çıkışının Ardından İlk Kez Konuştu!
Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh, RTÜK Çıkışının Ardından İlk Kez Konuştu!
RTÜK cezalarından Arka Sokaklar da payını almıştı. Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh RTÜK'ün diziye verdiği ceza için 'Ödül sayarım.' yazmıştı. O çıkışı ile çok konuşulan oyuncu ilk kez kameralara konuştu. Dizinin aldığı cezanın ardından verdiği röportajda 'Saygı duymamakla birlikte...' diyerek açıklama yaptı. Çoruh devamında ise 'Türkiye'de olmamış herhangi bir olayı bizim dizide göremezsiniz' dedi.
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Ekranların en uzun soluklu dizisi "Arka Sokaklar" geçtiğimiz gün Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından tarikat sahnesi nedeniyle idari para cezası ve yayın durdurma cezası aldı.
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Dizide Mesut Komiser karakteriyle tanınan Şevket Çoruh, sosyal medya üzerinden verilen yayın durdurma cezasına tepki göstererek, "Ödül sayarım" ifadesini kullandı.
Bu çıkışının ardından kameralara yakalanan Çoruh, "19 yıldır devam eden bir dizinin başına böyle bir durumun gelmesi üzücü. Bu bir karar olmakla birlikte, saygı duymuyorum. Bu kararın ne kadar genişleyebileceği korkutucu. Eğer bizim gibi televizyon adabını bilen bir diziye bile bu tür cezalar verilebiliyorsa, bu durum gerçekten çok ilginç" dedi.
Çoruh ayrıca, "Arka Sokaklar artık Türkiye'nin gerçeği. Türkiye'de yaşanmamış hiçbir olayı bizim dizimizde bulamazsınız" şeklinde konuştu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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