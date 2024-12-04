Ebru Baki'nin Yeni Kanalında İlk Canlı Yayın Kazası: Dili Sürçtü "Fatih Portakal" Deyiverdi!
Ebru Baki'nin Yeni Kanalında İlk Canlı Yayın Kazası: Dili Sürçtü "Fatih Portakal" Deyiverdi!
Geçtiğimiz ay Sözcü TV’den ayrılan Ebru Baki'nin yeni adresi tv100 oldu. Yeni kanalında ilk canlı kazasını da yaptı. Ebru Baki, yayında muhabir Fatih Poyraz'ın ismini karıştırdı. Aklı Sözcü TV'ye kayan Baki, muhabire Fatih Portakal deyince güldüren anlar ortaya çıktı. İşte yayından o görüntüler...
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Ebru Baki Sözcü TV'den ayrılmasının ardından tv100'e geçti. "Para Manşet" programıyla 3 Aralık Salı günü izleyiciyle buluşan Baki, ilk kazasını da yaptı.
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Yayınlanan ilk programda gündem enflasyon ve asgari ücret beklentileriydi. Baki, TÜRK-İŞ'teki asgari ücret basın toplantısını takip eden tv100 muhabiri Fatih Poyraz'a bağlandı.
Poyraz'ı anons ederken aklı eski kanalına kayan ünlü sunucu, isimleri karıştırdı. Muhabir arkadaşına Fatih Portakal, diye seslendi.
"Nerede hata yapacağım derken sana denk geldi Fatih. Özür dilerim." diyerek güldüren Baki'nin o anları gündem oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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