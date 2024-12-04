Ebru Baki'nin Yeni Kanalında İlk Canlı Yayın Kazası: Dili Sürçtü "Fatih Portakal" Deyiverdi!

Geçtiğimiz ay Sözcü TV’den ayrılan Ebru Baki'nin yeni adresi tv100 oldu. Yeni kanalında ilk canlı kazasını da yaptı. Ebru Baki, yayında muhabir Fatih Poyraz'ın ismini karıştırdı. Aklı Sözcü TV'ye kayan Baki, muhabire Fatih Portakal deyince güldüren anlar ortaya çıktı. İşte yayından o görüntüler...