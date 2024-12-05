Reyting Kurbanı Oldu! TRT 1'in Dizisi Final Kararı Aldı!

Yeni sezona büyük umutlarla başlayan bir diziden daha kötü haber geldi. TRT 1'den gelen kötü haberi Birsen Altuntaş verdi. Reytinglerde bir süredir iyi gitmeyen proje ile ilgili biteceği dedikoduları yayılmıştı. Birkaç bölüm daha devam etmesi beklenen dizi final kararı aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 30. bölümde final yapacak.