Reyting Kurbanı Oldu! TRT 1'in Dizisi Final Kararı Aldı!
Reyting Kurbanı Oldu! TRT 1'in Dizisi Final Kararı Aldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Yeni sezona büyük umutlarla başlayan bir diziden daha kötü haber geldi. TRT 1'den gelen kötü haberi Birsen Altuntaş verdi. Reytinglerde bir süredir iyi gitmeyen proje ile ilgili biteceği dedikoduları yayılmıştı. Birkaç bölüm daha devam etmesi beklenen dizi final kararı aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 30. bölümde final yapacak.
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Yeni sezonda yeni umutlarla yola çıkan dizilerden bir bir kötü haberler gelmeye başladı. TRT1’in sevilen bir dizisi daha final kararı aldı.
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Bir süredir reytinglerde kötü sonuçlar veren dizi ile ilgili final haberini Birsen Altuntaş verdi.
Birkaç bölüm daha devam etmesi beklenirken reyting engeline takılan Kara Ağaç Destanı dizisinin 30. bölümü 20 Aralık Cuma akşamı son kez ekrana geleceği açıklandı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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