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Reyting Kurbanı Oldu! TRT 1'in Dizisi Final Kararı Aldı!

Reyting Kurbanı Oldu! TRT 1'in Dizisi Final Kararı Aldı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.12.2024 - 17:37

Yeni sezona büyük umutlarla başlayan bir diziden daha kötü haber geldi. TRT 1'den gelen kötü haberi Birsen Altuntaş verdi. Reytinglerde bir süredir iyi gitmeyen proje ile ilgili biteceği dedikoduları yayılmıştı. Birkaç bölüm daha devam etmesi beklenen dizi final kararı aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 30. bölümde final yapacak.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Yeni sezonda yeni umutlarla yola çıkan dizilerden bir bir kötü haberler gelmeye başladı. TRT1’in sevilen bir dizisi daha final kararı aldı.

Yeni sezonda yeni umutlarla yola çıkan dizilerden bir bir kötü haberler gelmeye başladı. TRT1’in sevilen bir dizisi daha final kararı aldı.

Bir süredir reytinglerde kötü sonuçlar veren dizi ile ilgili final haberini Birsen Altuntaş verdi.

Bir süredir reytinglerde kötü sonuçlar veren dizi ile ilgili final haberini Birsen Altuntaş verdi.

Birkaç bölüm daha devam etmesi beklenirken reyting engeline takılan Kara Ağaç Destanı dizisinin 30. bölümü 20 Aralık Cuma akşamı son kez ekrana geleceği açıklandı.

Birkaç bölüm daha devam etmesi beklenirken reyting engeline takılan Kara Ağaç Destanı dizisinin 30. bölümü 20 Aralık Cuma akşamı son kez ekrana geleceği açıklandı.

Diziye son bölümde Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz karakterlerinden “Hikmet” rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Erdem Ergüney “Cafer Ağa” rolüyle konuk olacak.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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