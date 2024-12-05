Ekranın Çiçek Bahçesi Bahar'da İçimizi Karartan Bazı Şeyler Tersine Dönse Nasıl Olurdu?
Ekranın Çiçek Bahçesi Bahar'da İçimizi Karartan Bazı Şeyler Tersine Dönse Nasıl Olurdu?
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ekranda adeta çiçek açtırdı. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde oynadığı dizide entrika, kahkaha ve gözyaşı bir arada. E tabii sinir olduğumuz karakterler de var, 'Keşke şöyle olsaydı!' diye iç geçirdiğimiz sahnelerde. Bahar'da yaşanmasını istediğimiz bazı şeyleri sizler için derledik! İşte içinizi ferahlatacak sıralama...
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1. Bahar daha üniversitedeyken Timur'a kanmasaydı...
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2. Bahar boşanırken Timur'un donuna kadar alsaydı...
3. Keşke Rengin bu kadar salak olmasaydı, Bahar'ı bilerek Timur'la ilişkisini bitirseydi.
4. Umay biraz annesini anlayıp Evren'le mutluluğuna karşı çıkmasaydı.
5. Bahar, kendi değerini fark edip mesleğini hiç bırakmasaydı.
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6. Bahar, Evren'le yaşadığı aşkı kendine çok görmese... Mutluluğu hak ettiğinin farkına varsa...
7. Timur her halta burnunu sokup Bahar'ın her defasında keyfini kaçırmasa...
8. Bahar, Timur'un ciğerini almak zorunda kalmasaydı...
9. Evren'le Bahar'ın arasına sürekli birileri girip durmasaydı. (Bir de kardeşi çıktı...)
10. Timur, biraz karısının ve ailesinin kıymetini bilseydi. İyi biri olsaydı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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