Ekranın Çiçek Bahçesi Bahar'da İçimizi Karartan Bazı Şeyler Tersine Dönse Nasıl Olurdu?

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ekranda adeta çiçek açtırdı. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde oynadığı dizide entrika, kahkaha ve gözyaşı bir arada. E tabii sinir olduğumuz karakterler de var, 'Keşke şöyle olsaydı!' diye iç geçirdiğimiz sahnelerde. Bahar'da yaşanmasını istediğimiz bazı şeyleri sizler için derledik! İşte içinizi ferahlatacak sıralama...