Kızılcık Şerbeti'nin Deccal Erkosu Fatih'e İzleyicinin İçimizin Yağlarını Eriten Haklı İsyanları

Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümünden bu yana en nefret edilen karakter Fatih. Karısını aldattı, yetmedi boşandı ikinci karısını da aldattı. Annesinin sözünden çıkmayan Fatih'in masum melek oyunları bize hiç geçmedi. 3 sezon oldu, sevmedik, sevmiyoruz, sevemiyoruz. Hatta o kadar sevilmedi ki kendisine tokat atmak isteyenler ferahlasın, diye tokat sitesi bile açıldı. İçinizin yağları erisin, diye biz de şimdiye kadar Fatih'e izleyiciden gelen bedduaları ve haklı çıkışları listeledik!