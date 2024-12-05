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Kızılcık Şerbeti'nin Deccal Erkosu Fatih'e İzleyicinin İçimizin Yağlarını Eriten Haklı İsyanları

Kızılcık Şerbeti'nin Deccal Erkosu Fatih'e İzleyicinin İçimizin Yağlarını Eriten Haklı İsyanları

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.12.2024 - 20:26

Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümünden bu yana en nefret edilen karakter Fatih. Karısını aldattı, yetmedi boşandı ikinci karısını da aldattı. Annesinin sözünden çıkmayan Fatih'in masum melek oyunları bize hiç geçmedi. 3 sezon oldu, sevmedik, sevmiyoruz, sevemiyoruz. Hatta o kadar sevilmedi ki kendisine tokat atmak isteyenler ferahlasın, diye tokat sitesi bile açıldı. İçinizin yağları erisin, diye biz de şimdiye kadar Fatih'e izleyiciden gelen bedduaları ve haklı çıkışları listeledik!

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1. Hepimizin gündemine yerleşen efsane dizideki Fatih karakteri için Avukat Feyza Altun'un çıkışını hatırlar mısınız? Hatırlayalım...

1. Hepimizin gündemine yerleşen efsane dizideki Fatih karakteri için Avukat Feyza Altun'un çıkışını hatırlar mısınız? Hatırlayalım...
twitter.com

2. Görkem her ne kadar kötü bir karakter olsa da Fatih'in hakkından ancak o gelirdi. Biz senden razıyız Görkem! İşte Fatih'i payladığı o sahne:

3. Sen iflah olmazsın Fatih!

4. Fatih'in yolu bu...

4. Fatih'in yolu bu...
twitter.com

5. Daha haklı bir tweet okumamış olabilirsiniz.

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6. İzlerken hepimize bundan oluyor👇🏻

6. İzlerken hepimize bundan oluyor👇🏻
twitter.com

7. Yazıklar olsun Fatih!

7. Yazıklar olsun Fatih!
twitter.com

8. Ama hakkını verelim üç sezondur çizgisini hiç bozmadı!

8. Ama hakkını verelim üç sezondur çizgisini hiç bozmadı!
twitter.com

9. ...

9. ...
twitter.com

10. Durduk yere gelen Fatih'e beddua etme atağı...

10. Durduk yere gelen Fatih'e beddua etme atağı...
twitter.com
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11. Gözün doysun be adam!

11. Gözün doysun be adam!
twitter.com

12. Son olarak Doğa'nın Fatih'e ayar verdiği o efsane sahne:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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