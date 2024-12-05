Kızılcık Şerbeti'nin Deccal Erkosu Fatih'e İzleyicinin İçimizin Yağlarını Eriten Haklı İsyanları
Kızılcık Şerbeti'nin Deccal Erkosu Fatih'e İzleyicinin İçimizin Yağlarını Eriten Haklı İsyanları
Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümünden bu yana en nefret edilen karakter Fatih. Karısını aldattı, yetmedi boşandı ikinci karısını da aldattı. Annesinin sözünden çıkmayan Fatih'in masum melek oyunları bize hiç geçmedi. 3 sezon oldu, sevmedik, sevmiyoruz, sevemiyoruz. Hatta o kadar sevilmedi ki kendisine tokat atmak isteyenler ferahlasın, diye tokat sitesi bile açıldı. İçinizin yağları erisin, diye biz de şimdiye kadar Fatih'e izleyiciden gelen bedduaları ve haklı çıkışları listeledik!
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1. Hepimizin gündemine yerleşen efsane dizideki Fatih karakteri için Avukat Feyza Altun'un çıkışını hatırlar mısınız? Hatırlayalım...
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4. Fatih'in yolu bu...
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6. İzlerken hepimize bundan oluyor👇🏻
7. Yazıklar olsun Fatih!
8. Ama hakkını verelim üç sezondur çizgisini hiç bozmadı!
9. ...
10. Durduk yere gelen Fatih'e beddua etme atağı...
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11. Gözün doysun be adam!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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