Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını'nda Yayınlanan Sahneye Tepki Gösterdi: "Gıdım Çıkmış!"
Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını'nda Yayınlanan Sahneye Tepki Gösterdi: "Gıdım Çıkmış!"
Ekranın sevilen dizilerinden Yalı Çapkını finale doğru gidiyor. Dizinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu fragmandan bir sahneyi paylaşarak tepki gösterdi. Çekimlerde 'Gıdım çıkmasın' diyerek rica ettiği sahne öylece paylaşıldı. Saraçoğlu, o sahneyi alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaştı. Esprili bir dille tepkisini dile getiren oyuncu 'Hani bu sahneyi kullanmayacaktınız?' diye sordu.
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Geçtiğimiz sezonlarda ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını, reytinglerde yavaş yavaş kaybetmeye başladı.
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3. sezonuyla ekranlara gelen dizinin reyting kaybetmesi final yapacağına dair söylentilerin ortaya yayılmasına neden oldu.
Nitekim dizinin finale gittiğini geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu da doğruladı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise Yalı Çapkını'nın Mart ayında 100. bölümde final yapması planlanıyor.
Final söylentilerinin akabinde Saraçoğlu'nun bugünkü paylaşımı magazin gündemine yerleşti. Oyuncu, çekimlerde "Bu açıdan gıdım çıkıyor." diyerek uyardığı sahneyi fragmanda görünce esprili bir dille tepki gösterdi.
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Hani o sahneyi paylaşmayacaktınız?" diye yazan Saraçoğlu, fragmandan o sahneyi de ekledi.
İşte Saraçoğlu'nun o paylaşımı👇🏻
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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