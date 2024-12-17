Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını'nda Yayınlanan Sahneye Tepki Gösterdi: "Gıdım Çıkmış!"

Ekranın sevilen dizilerinden Yalı Çapkını finale doğru gidiyor. Dizinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu fragmandan bir sahneyi paylaşarak tepki gösterdi. Çekimlerde 'Gıdım çıkmasın' diyerek rica ettiği sahne öylece paylaşıldı. Saraçoğlu, o sahneyi alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaştı. Esprili bir dille tepkisini dile getiren oyuncu 'Hani bu sahneyi kullanmayacaktınız?' diye sordu.