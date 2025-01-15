Yapımcı Faruk Turgut'tan Kızıl Goncalar Hakkında İddialı Paylaşım!
Yapımcı Faruk Turgut'tan Kızıl Goncalar Hakkında İddialı Paylaşım!
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar, yılbaşı arasını uzatarak tam 3 haftadır ekrandan uzak kaldı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, söz konusu arada çok çalıştıklarını belirten bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...
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NOW ekranlarının fenomen dizisi Kızıl Goncalar, yılbaşı tatilini uzatarak tam 3 hafta yeni bölüm yayınlamadı.
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Sevilen dizinin bu kadar uzun süre yayınlanmaması rakibi Uzak Şehir'in ekmeğine yağ sürüp sezonun en yüksek reyting almasını sağlarken Kızıl Goncalar yapımcısından açıklama geldi.
Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut, dizinin 20 Ocak Pazartesi günü yayınlanacağı ve çok iyi bölümler geleceğini duyurdu.
İşte Faruk Turgut'un o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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