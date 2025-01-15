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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Zahide Yetiş'in Programı Hakkında İnceleme Başlatıldığını Duyurdu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Zahide Yetiş'in Programı Hakkında İnceleme Başlatıldığını Duyurdu

RTÜK
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.01.2025 - 21:25

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Star TV'de yayınlanan Zahide Yetiş'le Yeniden Başlasak programı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Program canlı yayınında konuğa eşine ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izleten Zahide Yetiş, sosyal medyanın gündemine oturup yoğun tepki toplamıştı. RTÜK, söz konusu duruma sessiz kalmayıp harekete geçti.

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Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programının bugün (15 Ocak) yayınlanan bölümü sosyal medyadan yoğun tepki aldı.

Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programının bugün (15 Ocak) yayınlanan bölümü sosyal medyadan yoğun tepki aldı.

Mehmet isimli konuk, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek Zahide Yetiş'e konuk olurken Zahide Yetiş, canlı yayında Mehmet'e eşi olduğu iddia edilen bir kadının cinsel ilişki videosunu izletti.

Mehmet isimli konuk, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek Zahide Yetiş'e konuk olurken Zahide Yetiş, canlı yayında Mehmet'e eşi olduğu iddia edilen bir kadının cinsel ilişki videosunu izletti.

Görüntülerin doğruluğu bile belli değilken bir kadının zan altında bırakılması ve böyle görüntülerin canlı yayında izlenmesi sosyal medyadan yoğun tepki alırken RTÜK söz konusu olaya sessiz kalmadı.

Görüntülerin doğruluğu bile belli değilken bir kadının zan altında bırakılması ve böyle görüntülerin canlı yayında izlenmesi sosyal medyadan yoğun tepki alırken RTÜK söz konusu olaya sessiz kalmadı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından yaptığı paylaşımla ‘Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak’ programıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından yaptığı paylaşımla ‘Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak’ programıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

İşte Ebubekir Şahin'in o paylaşımı:

İşte Ebubekir Şahin'in o paylaşımı:
twitter.com

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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