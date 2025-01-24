Sabancıların Torununu Denize Atmıştı: Şevval Şahin'in Eski Sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la İlgili Yeni Talep!
Sabancıların Torununu Denize Atmıştı: Şevval Şahin'in Eski Sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la İlgili Yeni Talep!
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, eski sevgilisi Şevval Şahin'le yemek yiyen Sabancı torunu Kerem Kamışlı’yı denize atmasıyla gündeme oturan Yiğit Marcus Aral hakkında alınan karara bir yenisi eklendi. Öldürmeye teşebbüsten 34 yıla kadar hapsi istenen Yiğit Marcus Aral'ın 3,5 yıldır duruşmaya katılmadığı öğrenildi. Marcus Aral hakkındaki yakalama kararının henüz infaz edilemediği belirtildi. Kamışlı'nın avukatı Aral'la ilgili kırmızı bülten talep etti.
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Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral 2021 senesinde yaşanan bir olayla gündeme akıl almaz bir şekilde düşmüştü. Üsküdar'da kız arkadaşı Şevval Şahin'le yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı sandalyeyle birlikte denize atan isim o görüntülerle günlerce konuşulmuştu.
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2021 senesine damga vuran olay Kerem Kamışlı'nın kendisini şikayet etmesiyle sonuçlanmış, duruşmanın ardınan Marcus Aral'ın 'olası kastla öldürmeye teşebbüs', 'tehdit', 'özel hayatın gizliliğini ifşa etmek' ve 'hakaret' suçlarından 34 yıla kadar hapsi istenmişti.
Marcus Aral duruşmaya katılmazken tanık olarak dinlenilen E.K., yaşananları "Olay günü Şevval Şahin ile Kerem Kamışlı restorana geldi. 40 dakika sonra deniz yoluyla Yiğit Marcus Aral geldi. Onların masasına giderek oturdu. Tartışmaya başladılar. Sanık, Kerem Kamışlı'ya 'Seni öldürürüm, bitiririm.' dedi. Daha sonra küfür ederek sandalyeyle beraber Kamışlı'yı denize attı." şeklinde anlatmıştı.
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atmasının ardından 2021 senesinde yargılanmaya başlanan Aral'ın 3,5 yıldır hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen duruşmaya katılmadığı ortaya çıktı.
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, davanın 13. celsesinde mahkeme, ABD'nin Miami şehrinde yaşadığı bilinen Yiğit Marcus Aral hakkında çıkarılan yakalama kararının henüz infaz edilemediğini belirtti.
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Kerem Kamışlı'nın avukatı sanığın kasten duruşmaya katılmadığını belirterek, "Sanık hakaret, tehdit, özel hayata ilişkin suçları işlemiştir. Müvekkilin canına kast etmiştir. Kırmızı bülten talebimiz vardır. Hakkında kırmızı bülten kararı verilmesini talep ederiz" ifadelerini kullandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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