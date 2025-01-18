Sağlık Sorunlarıyla Mücadele Eden Zerrin Özer'den Kahreden İtiraf: Hayattaki En Büyük Pişmanlığını Anlattı!
Sağlık Sorunlarıyla Mücadele Eden Zerrin Özer'den Kahreden İtiraf: Hayattaki En Büyük Pişmanlığını Anlattı!
Bir süredir gündeme sağlık sorunlarıyla gelen Zerrin Özer'i unutulmaz şarkılarıyla yakından tanıyoruz. Türk müzik dünyasının güçlü seslerinden biri olan isim senelerce sektördeki yerini korumayı başarmış sanatçılardan.
Son olarak katıldığı programda hayatına dair açıklamalarda bulunan Özer gündeme itirafıyla düştü. Hayata dair en büyük pişmanlığı sorulan Zerrin Özer'in evlilik ve çocuk cevabı manşetlere yerleşti.
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Son dönemde özellikle sağlık problemleri ile gündeme gelen Zerrin Özer, 1980'li yıllara damga vurmuş sanatçılarımızdan biri.
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Psikolojik sorunlarla da savaştığı bilinen Özer geçtiğimiz sene omuriliğinden bir operasyon geçirmiş, ardından kameralara yansıyan bu görüntülerle sevenlerini korkutmuştu.
Son olarak katıldığı bir ödül töreninde yürümekte zorlandığı görülen Özer, sağlık durumuyla ilgili "Beyincikte sağdaki damarda yüzde 70, soldaki damarda yüzde 30 daralma var. Tedaviye başladım." açıklamasında bulunmuştu.
Ece Erken'in sunuculuğunu yaptığı Gel Konuşalım programına konuk olan Zerrin Özer hayatına dair yaptığı itirafla yine duyanları kahretti!
"Bugünkü aklı olsa genç Zerrin Özer'e ne söylerdin?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Hayata kesin Türkiye'de başlamaması gerektiğini söylerdim. Amerika'ya yerleşmesini söylerdim. Keşke Z kuşağı olsaydım. Z kuşağının hepsini çok seviyorum. Hiç tavizleri yok." cevabını verirken aynı zamanda evlilik hayatıyla ilgili soruları da yanıtladı.
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Yaptığı evliliklerden çok pişman olduğunu açıklayan Özer "Bu aklım o zamanlarda olsaydı asla evlilik yapmazdım.'' dedi ve çocuk sorularını cevapladı.
''Anne olmadığım için çok pişmanım. Yaşadığım en büyük pişmanlık çocuk yapmamak. Bana benzer miydi, ben nasıl bir anne olurdum merak ediyorum.'' şeklinde konuşan usta sanatçı hayatının en büyük pişmanlığını anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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