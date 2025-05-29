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İkinci Kez Botoks Yaptıran İçerik Üreticisi Hayatının Pişmanlığını Yaşadı: Göz Kapaklarını Kontrol Edemiyor

İkinci Kez Botoks Yaptıran İçerik Üreticisi Hayatının Pişmanlığını Yaşadı: Göz Kapaklarını Kontrol Edemiyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.05.2025 - 15:34

Zoe isimli bir içerik üreticisi ikinci kez botoks yaptırmasının ardından ciddi bir yan etkiyle karşılaştı. Göz kapağında oluşan düşüklük nedeniyle görme zorluğu yaşadı. Şu anda görebilmek için göz kapaklarını 'manuel' bir şekilde açıp kapatan içerik üreticisi, paylaştığı son videoda bu pişmanlığını dile getirdi.

Kaynak: https://www.ok.co.uk/celebrity-news/m...
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Zoe isimli ünlü bir içerik üreticisi, ikinci kez botoks yan etkisini yaşadığını açıkladı.

Zoe isimli ünlü bir içerik üreticisi, ikinci kez botoks yan etkisini yaşadığını açıkladı.

28 yaşındaki Zoe, YouTube videosunda botoks yaptırdıktan sonra göz kapağının kısmen kapandığını gösterdi. Bu durum, geçen şubat ayında da başına gelmişti. NHS Highland’in belirttiğine göre, bu yan etki “ptozis” olarak adlandırılıyor ve botoks göz kaslarına yakın dokulara yayılması durumunda ortaya çıkıyor. Bu geçici göz kapağı düşüklüğü genellikle 3 haftaya kadar sürebiliyor ama kendiliğinden düzeliyor.

Şu sıralar gözünü güneş gözlüğüyle gizlemeye çalışıyor.

"Gittikçe daha kötü bir hal alıyor"

"Gittikçe daha kötü bir hal alıyor"

“Benim de suçum var, söz vermiştim bir daha yaptırmayacağım diye ama yine de yaptırdım. Şansımı bir daha denemek istedim ve inanamazsınız, bu kez de aynısı oldu. Gerçekten ağlayabilirim. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum.”

“Gerçekten çok üzgünüm. Aynı yere gittim, doktor çok dikkatliydi ve ptosis olmasına neden olabilecek yerlere iğne yapmadığını söyledi ama...”

Araştırma yaptığını ve böyle bir yan etkinin iki kere olmasının çok nadir olduğunu öğrendiğini söyledi.

Araştırma yaptığını ve böyle bir yan etkinin iki kere olmasının çok nadir olduğunu öğrendiğini söyledi.

“Botoks daha önce yaptıranlar bilir, insan biraz daha öz güvenli hissediyor. Cildimle ilgili sorunlar yaşadığım için cildimin daha pürüzsüz görünmesi iyi geliyordu bana.” dedi.

Şu an gözünü güneş gözlüğüyle sakladığını ve etkiler geçene kadar böyle devam edeceğini belirtti.

“Gözüm neredeyse tamamen kapalı, görmek için göz kapağımı elimle kaldırmak zorundayım...'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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