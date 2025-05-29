İkinci Kez Botoks Yaptıran İçerik Üreticisi Hayatının Pişmanlığını Yaşadı: Göz Kapaklarını Kontrol Edemiyor
Kaynak: https://www.ok.co.uk/celebrity-news/m...
Zoe isimli bir içerik üreticisi ikinci kez botoks yaptırmasının ardından ciddi bir yan etkiyle karşılaştı. Göz kapağında oluşan düşüklük nedeniyle görme zorluğu yaşadı. Şu anda görebilmek için göz kapaklarını 'manuel' bir şekilde açıp kapatan içerik üreticisi, paylaştığı son videoda bu pişmanlığını dile getirdi.
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Zoe isimli ünlü bir içerik üreticisi, ikinci kez botoks yan etkisini yaşadığını açıkladı.
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"Gittikçe daha kötü bir hal alıyor"
Araştırma yaptığını ve böyle bir yan etkinin iki kere olmasının çok nadir olduğunu öğrendiğini söyledi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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