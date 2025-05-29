İkinci Kez Botoks Yaptıran İçerik Üreticisi Hayatının Pişmanlığını Yaşadı: Göz Kapaklarını Kontrol Edemiyor

“Benim de suçum var, söz vermiştim bir daha yaptırmayacağım diye ama yine de yaptırdım. Şansımı bir daha denemek istedim ve inanamazsınız, bu kez de aynısı oldu. Gerçekten ağlayabilirim. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum.”

“Gerçekten çok üzgünüm. Aynı yere gittim, doktor çok dikkatliydi ve ptosis olmasına neden olabilecek yerlere iğne yapmadığını söyledi ama...”