Bebekler Neden Popoları Havada Uyur?
Kaynak: https://www.sleepadvisor.org/why-do-b...
Bebeklerden zaman zaman ayakları aşağıda ve popoları yukarıda bir şeklde uyuduğunu fark etmişsinizdir. Bunu pek çoğumuz anlamlandıramasak da aslında arkasında bazı fizyolojik ve gelişimsel sebepler yatıyor.
Gelin, nedenini hep birlikte öğrenelim...
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Bebeklerin neden popoları yukarıda uyuduğunu hiç merak etmiş miydiniz?
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Anne karnındaki dokuz aylık gelişim sürecinde bebekler, rahmin sınırlı alanı nedeniyle dizlerini karınlarına doğru çekerek ve sırtlarını kavisli tutarak konumlanırlar.
Yenidoğanların ve bebeklerin kas yapıları henüz tam anlamıyla gelişmediği için sırt üstü uzun süreli yatmak onlar için yorucu olabilir.
Poposu yukarda uyuyan bebeklerin bu pozisyonu, aynı zamanda emeklemeye geçişin bir habercisi olabilir.
Bu pozisyon, bebeklerin karın basısını azaltarak gaz problemlerini hafifletmesine yardımcı olabilir.
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Bebekler, vücut sıcaklıklarını düzenlemede yetişkinler kadar etkili olmadıklarından, daha az ısı kaybı yaşamaları için bacaklarını altlarına almaları ve üst bölgelerini kapatmaları onlara avantaj sağlar.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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