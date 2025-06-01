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Bebekler Neden Popoları Havada Uyur?

Bebekler Neden Popoları Havada Uyur?

Bebek
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.06.2025 - 18:59

Bebeklerden zaman zaman ayakları aşağıda ve popoları yukarıda bir şeklde uyuduğunu fark etmişsinizdir. Bunu pek çoğumuz anlamlandıramasak da aslında arkasında bazı fizyolojik ve gelişimsel sebepler yatıyor.

Gelin, nedenini hep birlikte öğrenelim...

Kaynak: https://www.sleepadvisor.org/why-do-b...
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Bebeklerin neden popoları yukarıda uyuduğunu hiç merak etmiş miydiniz?

Bebeklerin neden popoları yukarıda uyuduğunu hiç merak etmiş miydiniz?

Yeni doğan ya da emekleme aşasındaki bebeklerin sık sık popoları havada, dizleri altlarına toplanmış bir pozisyonda uyudukları görülür. Bu sevimli görüntünün arkasında aslında tamamen doğal, biyolojik ve gelişimsel nedenler yatıyor.

Anne karnındaki dokuz aylık gelişim sürecinde bebekler, rahmin sınırlı alanı nedeniyle dizlerini karınlarına doğru çekerek ve sırtlarını kavisli tutarak konumlanırlar.

Anne karnındaki dokuz aylık gelişim sürecinde bebekler, rahmin sınırlı alanı nedeniyle dizlerini karınlarına doğru çekerek ve sırtlarını kavisli tutarak konumlanırlar.

Doğumdan sonraki ilk aylarda da bu pozisyon onlar için hem tanıdık hem de rahatlık vericidir. Yani poponun havada olduğu bu uyku tarzı, fetüs pozisyonunun dış ortamdaki bir yansımasıdır.

Yenidoğanların ve bebeklerin kas yapıları henüz tam anlamıyla gelişmediği için sırt üstü uzun süreli yatmak onlar için yorucu olabilir.

Yenidoğanların ve bebeklerin kas yapıları henüz tam anlamıyla gelişmediği için sırt üstü uzun süreli yatmak onlar için yorucu olabilir.

Popo yukarıda dizler altlarında pozisyon, hem karın kaslarını rahatlatır hem de vücuda dağılan baskıyı azaltarak konfor sağlar. Bu duruş ayrıca kalça ve bacak eklemlerinin doğal esnekliğini de destekler.

Poposu yukarda uyuyan bebeklerin bu pozisyonu, aynı zamanda emeklemeye geçişin bir habercisi olabilir.

Poposu yukarda uyuyan bebeklerin bu pozisyonu, aynı zamanda emeklemeye geçişin bir habercisi olabilir.

Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre, bebekler emeklemeye yaklaştıkları dönemde diz üzerine yükseldikleri için, bu kas gruplarını kullanmaya başlarlar. Uyurken bile bu kasların çalışması bir alışkanlık olarak kendini gösterebilir.

Bu pozisyon, bebeklerin karın basısını azaltarak gaz problemlerini hafifletmesine yardımcı olabilir.

Bu pozisyon, bebeklerin karın basısını azaltarak gaz problemlerini hafifletmesine yardımcı olabilir.

Karın bölgesine yapılan hafif baskı, sindirim sisteminin daha rahat çalışmasına katkı sağlayabilir.

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Bebekler, vücut sıcaklıklarını düzenlemede yetişkinler kadar etkili olmadıklarından, daha az ısı kaybı yaşamaları için bacaklarını altlarına almaları ve üst bölgelerini kapatmaları onlara avantaj sağlar.

Bebekler, vücut sıcaklıklarını düzenlemede yetişkinler kadar etkili olmadıklarından, daha az ısı kaybı yaşamaları için bacaklarını altlarına almaları ve üst bölgelerini kapatmaları onlara avantaj sağlar.

Bu pozisyonla kendilerini daha sıcak ve güvende hissederler.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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