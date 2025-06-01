Yaz Şekeri Geliyor: Uzmanlara Göre Evinizdeki Bu Malzeme Sayesinde Sivrisineklerden Kurtulabilirsiniz

Uzmanlar, kullanılmış kahve telvesinin sivrisinekleri uzak tutabildiğini söylüyor. Yapmanız gereken tek şey, sabah içtiğiniz kahvenin telvesini kurutup ateşe dayanıklı bir yüzeye koymak.

Daha sonra telveyi bir kibritle yakın. Tıpkı tütsü gibi yavaşça yanacak ve etrafa sivrisineklerin sevmediği bir koku yayacaktır.

“Telveyi küçük bir tepe gibi yerleştirin, ortasına ufak bir çukur açın ve buraya fitil yerleştirerek yakın. Bu sayede dumanı daha dengeli yayılır.”

Bu dumanı pencere kenarına, balkonunuza ya da bahçede oturduğunuz yere yakın tutarsanız sivrisineklerin gelmediğini fark edeceksiniz.