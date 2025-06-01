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Yaz Şekeri Geliyor: Uzmanlara Göre Evinizdeki Bu Malzeme Sayesinde Sivrisineklerden Kurtulabilirsiniz

Yaz Şekeri Geliyor: Uzmanlara Göre Evinizdeki Bu Malzeme Sayesinde Sivrisineklerden Kurtulabilirsiniz

Sivrisinek
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.06.2025 - 18:02

Yaz sıcakları kapıda. Sizler de takdir edersiniz ki sivrisinekler yaz aylarını çekilmez kılıyor. Neyse ki uzmanlara göre evinizde zaten bulunan basit bir malzeme ile sivrisineklerden kurtulabilirsiniz. Üstelik ne pahalı spreyler ne de karmaşık yöntemler gerekiyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/351...
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Sivrisinekler, yaz akşamlarını kabusa çevirebiliyor.

Sivrisinekler, yaz akşamlarını kabusa çevirebiliyor.

Özellikle açık pencere ya da bahçede otururken bir anda etrafımızda dolanmaya başlıyorlar. Isırıkları kaşındırır, sesi uyutmaz. Fakat uzmanlara göre sivrisineklerden tek bir şeyle kurtulabilmek mümkün.

Kahve telvesi!

Kahve telvesi!

Uzmanlar, kullanılmış kahve telvesinin sivrisinekleri uzak tutabildiğini söylüyor. Yapmanız gereken tek şey, sabah içtiğiniz kahvenin telvesini kurutup ateşe dayanıklı bir yüzeye koymak.

Daha sonra telveyi bir kibritle yakın. Tıpkı tütsü gibi yavaşça yanacak ve etrafa sivrisineklerin sevmediği bir koku yayacaktır.

“Telveyi küçük bir tepe gibi yerleştirin, ortasına ufak bir çukur açın ve buraya fitil yerleştirerek yakın. Bu sayede dumanı daha dengeli yayılır.”

Bu dumanı pencere kenarına, balkonunuza ya da bahçede oturduğunuz yere yakın tutarsanız sivrisineklerin gelmediğini fark edeceksiniz.

Bu yöntem sadece sivrisinekleri değil, arı, salyangoz, yaban arısı gibi bazı diğer canlıları da uzak tutabiliyor.

Bu yöntem sadece sivrisinekleri değil, arı, salyangoz, yaban arısı gibi bazı diğer canlıları da uzak tutabiliyor.

Üstelik tamamen doğal. Ekstra bir şey almanıza gerek yok, sadece kahve telvesini kurutun ve kullanın.

Ancak büyük sivrisinek grupları için bu yöntem yeterli olmayabilir. Daha geniş alanlar için bitkilerden ve doğal yağlardan da destek almanızda fayda var.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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