Yaz Şekeri Geliyor: Uzmanlara Göre Evinizdeki Bu Malzeme Sayesinde Sivrisineklerden Kurtulabilirsiniz
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/351...
Yaz sıcakları kapıda. Sizler de takdir edersiniz ki sivrisinekler yaz aylarını çekilmez kılıyor. Neyse ki uzmanlara göre evinizde zaten bulunan basit bir malzeme ile sivrisineklerden kurtulabilirsiniz. Üstelik ne pahalı spreyler ne de karmaşık yöntemler gerekiyor.
İşte detaylar...
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Sivrisinekler, yaz akşamlarını kabusa çevirebiliyor.
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Kahve telvesi!
Bu yöntem sadece sivrisinekleri değil, arı, salyangoz, yaban arısı gibi bazı diğer canlıları da uzak tutabiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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