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Tarihte Bir İlk: Sporcuların Doping Kullanarak Yarışacağı Enhanced Games Başlıyor!

Tarihte Bir İlk: Sporcuların Doping Kullanarak Yarışacağı Enhanced Games Başlıyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.05.2025 - 23:05

Spor dünyasında ezber bozan bir gelişme yaşanıyor. Dopingin serbest olduğu bir olimpiyat alternatifi izleyicilerle buluşacak. 'Enhanced Games' adı verilen organizasyonda, sporcular performans artırıcı maddeler kullanarak yarışacak ve herhangi bir doping testine tabi tutulmayacak.

Kimi bu fikri 'geleceğin sporu' olarak överken, kimileri insan sağlığına zarar verdiği ve adil oyun ilkesini yerle bir ettiği gerekçesiyle eleştiriyor 21-24 Mayıs 2026’da Las Vegas’ta düzenlenecek olan bu etkinlik daha başlamadan bile tüm dünyada gündem oldu. Peki Enhanced Games tam olarak nedir, konsepti nasıl olacak?

İşte detaylar...

Kaynak: BBC

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Enhanced Games hazırlıkları başladı!

Enhanced Games hazırlıkları başladı!

İsterseniz öncelikle, ilk defa gerçekleştirilecek olan Enhanced Games konsepti ne demek bi' bakalım...

Enhanced Games, sporcuların performans artırıcı maddeler kullanmasına izin veren ve doping testine tabi tutulmadan yarışabilecekleri çok dallı bir spor organizasyonu olacak.

Bu fikri ortaya atanlar, Enhanced Games’in “geleceğin olimpiyatları” olacağını savunuyor. Amaç, sporcuların rekorları kırmak için ilaç kullanmasına izin vererek sınırları zorlamak.

Kurucusu Avustralyalı iş insanı Aron D'Souza, sporcuların kendi bedenleri üzerinde istedikleri gibi tasarruf hakkı olması gerektiğini savunuyor.

Yüzücü James Magnussen gibi ünlü isimler de bu organizasyonda yer alacak.

Yüzücü James Magnussen gibi ünlü isimler de bu organizasyonda yer alacak.

Ancak bu fikir, sporcuların sağlığına olası zararları ve adil oyun ilkesini zedelemesi nedeniyle yoğun eleştiri alıyor.

İngiltere Dopingle Mücadele Ajansı (UKAD), geçen yıl yaptığı açıklamada “Görevimiz, sporu doping yapan sahtekarlardan korumaktır” diyerek bu tür girişimlere kesinlikle karşı olduklarını belirtti. Ek olarak şunu da söylediler:

'Performans artırıcı ilaçların sporda yeri yoktur, Enhanced Games’in de yeri yoktur.'

Geçtiğimiz Çarşamba günü düzenlenen tanıtım etkinliğinde, ilk Enhanced Games’in 21-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Las Vegas’ta yapılacağı açıklandı.

Organizatörler, Enhanced Games’in kuralları çerçevesinde Yunan yüzücü Kristian Gkolomeev’in, 2009’dan bu yana kırılamayan 50 metre serbest yüzme dünya rekorunu geçtiğini iddia etti.

Enhanced Games nasıl ortaya çıktı?

Enhanced Games nasıl ortaya çıktı?

Bu fikir ilk kez 2023’te ortaya atıldı. O zamanlar bu organizasyon, 1 milyon dolara kadar nakit ödül kazanmak için dünya rekorlarının kırılabileceği bir alan olarak tanıtılmıştı.

Organizasyonun arkasındaki yatırım fonunda Donald Trump Jr. (ABD başkanının oğlu) ve milyarder girişimci Peter Thiel gibi isimler yer alıyor.

D’Souza bu fikrin “gerçekten olağanüstü” olduğunu ve “geleceği şekillendirdiğini” savunuyor. Amacı, Enhanced Games’i her yıl düzenlenen bir etkinliğe dönüştürmek.

İlk oyunlar; kısa mesafe yüzme, sprint koşuları ve halter gibi alanları içerecek.

Tabii ki her madde serbest değil. Peki hangi maddeler kullanılabilecek?

Tabii ki her madde serbest değil. Peki hangi maddeler kullanılabilecek?

Katılımcıların, elit sporlarda yasaklı olan bazı maddeleri kullanmalarına izin verilecek. Ancak yasaklı olarak bilinen maddeler yasak.

Enhanced Games yetkilileri, bazı doping uygulamalarının tıbbi gözetim altında yapılacağını söylüyor.

Yalnızca ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış maddelerin kullanımı serbest olacak. Bu liste, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (WADA) kullandığı listeden farklı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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