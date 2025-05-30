Tarihte Bir İlk: Sporcuların Doping Kullanarak Yarışacağı Enhanced Games Başlıyor!
Spor dünyasında ezber bozan bir gelişme yaşanıyor. Dopingin serbest olduğu bir olimpiyat alternatifi izleyicilerle buluşacak. 'Enhanced Games' adı verilen organizasyonda, sporcular performans artırıcı maddeler kullanarak yarışacak ve herhangi bir doping testine tabi tutulmayacak.
Kimi bu fikri 'geleceğin sporu' olarak överken, kimileri insan sağlığına zarar verdiği ve adil oyun ilkesini yerle bir ettiği gerekçesiyle eleştiriyor 21-24 Mayıs 2026’da Las Vegas’ta düzenlenecek olan bu etkinlik daha başlamadan bile tüm dünyada gündem oldu. Peki Enhanced Games tam olarak nedir, konsepti nasıl olacak?
İşte detaylar...
Kaynak: BBC
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Enhanced Games hazırlıkları başladı!
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Yüzücü James Magnussen gibi ünlü isimler de bu organizasyonda yer alacak.
Enhanced Games nasıl ortaya çıktı?
Tabii ki her madde serbest değil. Peki hangi maddeler kullanılabilecek?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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