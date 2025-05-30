Tarihte Bir İlk: Sporcuların Doping Kullanarak Yarışacağı Enhanced Games Başlıyor!

Spor dünyasında ezber bozan bir gelişme yaşanıyor. Dopingin serbest olduğu bir olimpiyat alternatifi izleyicilerle buluşacak. 'Enhanced Games' adı verilen organizasyonda, sporcular performans artırıcı maddeler kullanarak yarışacak ve herhangi bir doping testine tabi tutulmayacak.

Kimi bu fikri 'geleceğin sporu' olarak överken, kimileri insan sağlığına zarar verdiği ve adil oyun ilkesini yerle bir ettiği gerekçesiyle eleştiriyor 21-24 Mayıs 2026’da Las Vegas’ta düzenlenecek olan bu etkinlik daha başlamadan bile tüm dünyada gündem oldu. Peki Enhanced Games tam olarak nedir, konsepti nasıl olacak?

İşte detaylar...

Kaynak: BBC