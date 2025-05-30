Ünlü Yamyamın Kızı Katıldığı Programda Babası Hakkında Yıllar Sonra Sessizliğini Bozdu

Jamie-Lee, belgeselde neden yer aldığını şöyle açıklıyor:

“İnsanların, yaşadığım karanlığı anlamasını ve bunun altından kalkmayı başardığımı göstermek istiyorum. Hala kendi benliğim olduğumu hissedemiyorum ve babamın benimle hiçbir ilgisi olmadığını düşünmekte zorlanıyorum.”

Babası Drabbad hastaneden çıktı ama gözetim altında yaşamaya devam ediyor.

Belgeselde Jamie-Lee dört yıl sonra babasını ziyaret ediyor.

“Babam ağlamaya başladı, sarıldı ve beni görmekten mutlu gibiydi” diyor

“Değiştiğine ve ihtiyaç duyduğum baba olduğuna inanmak istedim.”

“Babamın hasta olduğunu kabul etmek zorundayım. O kişinin o korkunç şeyi yapabilecek biri olduğunu kabul etmek acı veriyor.”