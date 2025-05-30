Ünlü Yamyamın Kızı Katıldığı Programda Babası Hakkında Yıllar Sonra Sessizliğini Bozdu
Kaynak: https://www.unilad.com/news/crime/dau...
Jamie-Lee Arrow, İsveç’te “Skara Yamyamı” olarak anılan babası Isakin Drabbad’ın işlediği vahşi cinayetin ardından sessizliğini bozdu. Henüz çocukken yaşadığı travmatik deneyimlere ve babasıyla olan karmaşık ilişkisine dair detayları Investigation Discovery kanalında yayınlanan belgeselde paylaştı.
İşte detaylar...
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Sizleri Jamie-Lee Arrow ile tanıştıralım. Kendisi 'Skara Yamyamı' lakaplı adamın kızı.
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Şimdi 23 yaşında olan Jamie-Lee, babasıyla yaşadıklarını ve ilişkisini “Evil Lives Here: The Killer Speaks” adlı belgeselde anlattı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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