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Ünlü Yamyamın Kızı Katıldığı Programda Babası Hakkında Yıllar Sonra Sessizliğini Bozdu

Ünlü Yamyamın Kızı Katıldığı Programda Babası Hakkında Yıllar Sonra Sessizliğini Bozdu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.05.2025 - 00:12

Jamie-Lee Arrow, İsveç’te “Skara Yamyamı” olarak anılan babası Isakin Drabbad’ın işlediği vahşi cinayetin ardından sessizliğini bozdu. Henüz çocukken yaşadığı travmatik deneyimlere ve babasıyla olan karmaşık ilişkisine dair detayları Investigation Discovery kanalında yayınlanan belgeselde paylaştı.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.unilad.com/news/crime/dau...
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Sizleri Jamie-Lee Arrow ile tanıştıralım. Kendisi 'Skara Yamyamı' lakaplı adamın kızı.

Sizleri Jamie-Lee Arrow ile tanıştıralım. Kendisi 'Skara Yamyamı' lakaplı adamın kızı.

2010’da İsakin Drabbad, kız arkadaşı Helle Christensen’i öldürdükten sonra cesedini yedi. 2011’de cinayetten hüküm giydi ve akıl hastanesine gönderildi.

Jamie-Lee Arrow, o dönemde yaklaşık dokuz yaşındaydı ve babasının Christensen ile çıkmaya başladığını, onu “üvey annesi” olarak gördüğünü söylüyor.

Arrow, “Annem bana özel hissettiriyordu” diyor Helle Christensen için.

Şimdi 23 yaşında olan Jamie-Lee, babasıyla yaşadıklarını ve ilişkisini “Evil Lives Here: The Killer Speaks” adlı belgeselde anlattı.

Şimdi 23 yaşında olan Jamie-Lee, babasıyla yaşadıklarını ve ilişkisini “Evil Lives Here: The Killer Speaks” adlı belgeselde anlattı.

Jamie-Lee, belgeselde neden yer aldığını şöyle açıklıyor:

“İnsanların, yaşadığım karanlığı anlamasını ve bunun altından kalkmayı başardığımı göstermek istiyorum. Hala kendi benliğim olduğumu hissedemiyorum ve babamın benimle hiçbir ilgisi olmadığını düşünmekte zorlanıyorum.”

Babası Drabbad hastaneden çıktı ama gözetim altında yaşamaya devam ediyor.

Belgeselde Jamie-Lee dört yıl sonra babasını ziyaret ediyor.

“Babam ağlamaya başladı, sarıldı ve beni görmekten mutlu gibiydi” diyor

“Değiştiğine ve ihtiyaç duyduğum baba olduğuna inanmak istedim.”

“Babamın hasta olduğunu kabul etmek zorundayım. O kişinin o korkunç şeyi yapabilecek biri olduğunu kabul etmek acı veriyor.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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