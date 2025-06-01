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Düğününe Cenaze Arabasıyla Gelen Kadının Göz Dolduran Pek Bi' Romantik Evlilik Hikayesi

Düğününe Cenaze Arabasıyla Gelen Kadının Göz Dolduran Pek Bi' Romantik Evlilik Hikayesi

Düğün
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.06.2025 - 20:26

Brezilya’da bir kadın, düğününe klasik gelin arabasıyla değil, cenaze aracıyla gelince olanlar oldu. Sosyal medyada gündem olan bu sıra dışı konsept ilk bakışta “şaka” gibi görünse de ardında şaşırtıcı derecede duygusal bir hikaye yatıyor.

Gelin, detaylara hep birlikte bakalım...

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Brezilya’nın São Paulo kentinde gerçekleşen bir düğünde olanlar görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Brezilya’nın São Paulo kentinde gerçekleşen bir düğünde olanlar görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

33 yaşındaki Daniela Signor, hayatının en mutlu gününe, klasik bir gelin arabasıyla değil, bir cenaze aracıyla geldi. Sosyal medyada viral olan bu konsept aslında kara mizah değil romantik bir gerçeğin dışavurumuydu. Nasıl mı? Hemen anlatalım!

Signor, 31 yaşındaki damat Apollo Scariot ile 2023 yılında bir cenazede tanışmış.

Signor, 31 yaşındaki damat Apollo Scariot ile 2023 yılında bir cenazede tanışmış.

Scariot bir cenaze görevlisi. Daniela ise o gün, kaybettiği bir tanıdığı için düzenlenen törene katılmış. Ama gözünü Apollo’dan alamamış.

O kadar etkilenmiş ki, sonrasında Apollo’nun sırf onu görebilmek için düzenlediği başka cenazelere de katılmaya başlamış. “Bazen yas tutan aile üyelerine sırf ona yakın olabilmek için sarıldığımı hatırlıyorum” diyen Daniela, aylarca dikkat çekmeden onu uzaktan izlemiş.

Ancak Apollo’nun yoğun iş temposu, bu gizli hayranı fark etmesine izin vermemiş. Ta ki bir yıl sonra yolları gerçekten kesişene kadar… Geçen yaz nihayet konuşmaya başlamışlar ve kısa süre sonra sevgili olmuşlar.

Düğün günü geldiğinde Daniela, hayatlarının nasıl kesiştiğini ve aşklarının "ölüm" temasında doğduğunu simgelemek için Apollo’nun şirketine ait cenaze aracıyla tören alanına geldi.

Düğün günü geldiğinde Daniela, hayatlarının nasıl kesiştiğini ve aşklarının "ölüm" temasında doğduğunu simgelemek için Apollo’nun şirketine ait cenaze aracıyla tören alanına geldi.

Araçta ise “Ta ki ölüm bizi ayırana dek” yazısı vardı.

“İnsanlar başta çok şaşırdı ama nikah sırasında hikayemizi anlatınca herkes neden böyle bir şey yaptığımı anladı” diyen Daniela, bu hareketin tamamen onların aşkının başlangıcına gönderme olduğunu söylüyor.

Apollo ise olayın bu kadar ilgi görmesine şaşkın: “Bizim için çok doğal bir karardı. Bu bizim hikayemizdi, cenazeler de onun bir parçası.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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