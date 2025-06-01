Düğününe Cenaze Arabasıyla Gelen Kadının Göz Dolduran Pek Bi' Romantik Evlilik Hikayesi
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Brezilya’nın São Paulo kentinde gerçekleşen bir düğünde olanlar görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.
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Signor, 31 yaşındaki damat Apollo Scariot ile 2023 yılında bir cenazede tanışmış.
Düğün günü geldiğinde Daniela, hayatlarının nasıl kesiştiğini ve aşklarının "ölüm" temasında doğduğunu simgelemek için Apollo’nun şirketine ait cenaze aracıyla tören alanına geldi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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