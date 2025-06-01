Düğününe Cenaze Arabasıyla Gelen Kadının Göz Dolduran Pek Bi' Romantik Evlilik Hikayesi

Scariot bir cenaze görevlisi. Daniela ise o gün, kaybettiği bir tanıdığı için düzenlenen törene katılmış. Ama gözünü Apollo’dan alamamış.

O kadar etkilenmiş ki, sonrasında Apollo’nun sırf onu görebilmek için düzenlediği başka cenazelere de katılmaya başlamış. “Bazen yas tutan aile üyelerine sırf ona yakın olabilmek için sarıldığımı hatırlıyorum” diyen Daniela, aylarca dikkat çekmeden onu uzaktan izlemiş.

Ancak Apollo’nun yoğun iş temposu, bu gizli hayranı fark etmesine izin vermemiş. Ta ki bir yıl sonra yolları gerçekten kesişene kadar… Geçen yaz nihayet konuşmaya başlamışlar ve kısa süre sonra sevgili olmuşlar.