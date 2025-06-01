"Borçlu Olduğum Kişi Atatürk'tür": Okan Üniversitesi Birincisi Öğrencinin Konuşması Ayakta Alkışlandı

Okan Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde okul birincisi Aleyna Burcu Elbasan’ın konuşması salondaki herkesi ayağa kaldırdı. Gençliğe Hitabe’den satırlarla başladığı konuşmasında, “Teşekkürlerin en büyüğünü borçlu olduğum kişi, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür!” sözleriyle hem öğrencilerden hem akademisyenlerden büyük alkış aldı.
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İsterseniz, o anları birlikte izleyelim:
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Okan Üniversitesi birincisi Aleyna Burcu Elbasan'ın mezuniyet konuşması, bütün üniversite tarafından ayakta alkışlandı.
Sosyal medyadan gelen yorumları da şöyle bırakalım:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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