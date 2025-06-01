onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
"Borçlu Olduğum Kişi Atatürk'tür": Okan Üniversitesi Birincisi Öğrencinin Konuşması Ayakta Alkışlandı

"Borçlu Olduğum Kişi Atatürk'tür": Okan Üniversitesi Birincisi Öğrencinin Konuşması Ayakta Alkışlandı

Mezuniyet Töreni üniversite
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.06.2025 - 00:27

İçerik Devam Ediyor

Okan Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde okul birincisi Aleyna Burcu Elbasan’ın konuşması salondaki herkesi ayağa kaldırdı. Gençliğe Hitabe’den satırlarla başladığı konuşmasında, “Teşekkürlerin en büyüğünü borçlu olduğum kişi, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür!” sözleriyle hem öğrencilerden hem akademisyenlerden büyük alkış aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsterseniz, o anları birlikte izleyelim:

Okan Üniversitesi birincisi Aleyna Burcu Elbasan'ın mezuniyet konuşması, bütün üniversite tarafından ayakta alkışlandı.

Okan Üniversitesi birincisi Aleyna Burcu Elbasan'ın mezuniyet konuşması, bütün üniversite tarafından ayakta alkışlandı.

Elbasan, konuşmasında Gençliğe Hitabe'ye yer verdi. 'Teşekkürlerin en büyüğünü borçlu olduğum kişi, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür!' diyen öğrencinin konuşması ayakta hem öğrenciler hem öğretmenler tarafından ayakta alkışlandı.

Sosyal medyadan gelen yorumları da şöyle bırakalım:

Sosyal medyadan gelen yorumları da şöyle bırakalım:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
15
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın