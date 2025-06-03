Kardeşleriyle Olan Diyaloglarını Paylaşarak Güldüren Kullanıcılar
Kardeş demek her şey demek. Özellikle herhangi bir şey rica ederken büründükleri kişilikleri adeta içimizi ısıtıyor. Bir kullanıcının kardeşinin 'rica' mesajını paylaşması üzerine birçok kullanıcı kardeşleriyle olan diyaloglarını paylaşarak güldürdü.
Hazırsanız, birlikte göz atalım...
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Her şey aslında bu tweet ile başladı.
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Diğer kullanıcılar da boş durmadı. Kardeşleriyle olan konuşmalarını böyle paylaştı.👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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