Ne Düşünüyorlarsa Onu Söylüyorlar: İçleriyle Dışları Bir Olan En Dürüst Burçlar
Bazı insanlar ne düşünüyorsa onu söylemekten çekinmez. Duygularını gizlemek yerine açıkça ifade etmeyi tercih eder, karşısındakine rol yapmadan yaklaşırlar. Bu tutumları zaman zaman sert ya da fazla doğrudan olarak algılansa da aslında onların en belirgin özelliği içtenlikleridir. Astrolojide de bazı burçlar dürüstlükleri, netlikleri ve samimi tavırlarıyla öne çıkıyor. İşte içi dışı bir olan, düşünceleriyle sözleri arasında pek fark olmayan en dürüst 5 burç…
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Koç Burcu
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Başak Burcu
Yay Burcu
Oğlak Burcu
Boğa Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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