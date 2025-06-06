Devir Değişiyor: Dünyanın Birçok Kesiminde Artık "Kız Çocuk" Tercih Ediliyor
Kaynak: https://www.economist.com/leaders/202...
Geçtiğimiz birkaç on yılda özellikle Asya’da yaygın olan erkek çocuk tercihinin hızla azaldığı gözlemlendi. 1980’lerden itibaren ultrason teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte, birçok aile erkek çocuk sahibi olma isteğiyle kız bebeklerin doğmadan sonlandırıldığı bir dönem yaşandı. Ancak son yıllarda bu uygulama önemli ölçüde gerilerken, bazı bölgelerde ise kız çocuklara yönelik bir eğilim ortaya çıkmaya başladı. The Economist, süreci analiz etti.
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Dünyada sessiz sedasız ama dikkate değer bir gelişme yaşanıyor.
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Bu değişim “erkek evlat şart” anlayışının zayıfladığını gösteriyor.
Bazı ülkelerde kız çocuklara hafif bir yönelme var.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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