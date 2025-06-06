Devir Değişiyor: Dünyanın Birçok Kesiminde Artık "Kız Çocuk" Tercih Ediliyor

The Economist'in makalesine göre, kız bebeklerin yalnızca cinsiyetleri nedeniyle kürtajla alınması ciddi şekilde azaldı. Bu uygulama 1980’lerde ucuz ultrasonlarla yaygınlaştı. Erkek isteyen ama çok çocuk istemeyen ebeveynler, kızları doğmadan aldırırdı. 2000’de dünya genelinde 1.6 milyon “kayıp” kız bebek varken, bu yıl bu sayı 200 bine düştü ve düşmeye devam ediyor.

Asya’daki cinsiyet takıntısı hızla geriliyor. Çin’de doğumda cinsiyet oranı 2006’da her 100 kıza 117.8 erkekken, geçen yıl 109.8’e indi. Hindistan’da da benzer düşüş var. Güney Kore ise normale tamamen döndü.