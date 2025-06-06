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Devir Değişiyor: Dünyanın Birçok Kesiminde Artık "Kız Çocuk" Tercih Ediliyor

Devir Değişiyor: Dünyanın Birçok Kesiminde Artık "Kız Çocuk" Tercih Ediliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.06.2025 - 13:47

Geçtiğimiz birkaç on yılda özellikle Asya’da yaygın olan erkek çocuk tercihinin hızla azaldığı gözlemlendi. 1980’lerden itibaren ultrason teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte, birçok aile erkek çocuk sahibi olma isteğiyle kız bebeklerin doğmadan sonlandırıldığı bir dönem yaşandı. Ancak son yıllarda bu uygulama önemli ölçüde gerilerken, bazı bölgelerde ise kız çocuklara yönelik bir eğilim ortaya çıkmaya başladı. The Economist, süreci analiz etti.

Kaynak: https://www.economist.com/leaders/202...
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Dünyada sessiz sedasız ama dikkate değer bir gelişme yaşanıyor.

Dünyada sessiz sedasız ama dikkate değer bir gelişme yaşanıyor.

The Economist'in makalesine göre, kız bebeklerin yalnızca cinsiyetleri nedeniyle kürtajla alınması ciddi şekilde azaldı. Bu uygulama 1980’lerde ucuz ultrasonlarla yaygınlaştı. Erkek isteyen ama çok çocuk istemeyen ebeveynler, kızları doğmadan aldırırdı. 2000’de dünya genelinde 1.6 milyon “kayıp” kız bebek varken, bu yıl bu sayı 200 bine düştü ve düşmeye devam ediyor.

Asya’daki cinsiyet takıntısı hızla geriliyor. Çin’de doğumda cinsiyet oranı 2006’da her 100 kıza 117.8 erkekken, geçen yıl 109.8’e indi. Hindistan’da da benzer düşüş var. Güney Kore ise normale tamamen döndü.

Bu değişim “erkek evlat şart” anlayışının zayıfladığını gösteriyor.

Bu değişim “erkek evlat şart” anlayışının zayıfladığını gösteriyor.

Bu cinsiyetçi bakış hala var ama artık kırılıyor. Ayrıca kadın fazlasının toplumsal sorunlar yaratmadığı, ama erkek fazlasının şiddet ve huzursuzluk getirdiği göz önüne alındığında oldukça iyi bir gelişme.

Bazı ülkelerde kız çocuklara hafif bir yönelme var.

Bazı ülkelerde kız çocuklara hafif bir yönelme var.

Artık kimse erkek bebekleri kürtajla almıyor. Ama örneğin Japonya’da tek çocuk isteyen çiftler kız tercih ediyor. Evlat edinmede, tüp bebekte, hatta IVF’de bile kız talebi artmış durumda.

Neden mi? Kızlar daha uyumlu, daha şefkatli görülüyor. Ayrıca birçok ülkede yaşlı ebeveynlere bakma görevinin kızlarda olduğu düşünülüyor. Ama bu eğilim, bir başka gerçeği de yansıtıyor: erkek çocuklarla ilgili endişeler.

Erkekler hem daha çok suça karışıyor (%93’ü mahkum), hem de eğitimde geri kalıyor. Üniversiteye gitme oranı kızlarda %54, erkeklerde %41. Bazı uzmanlar erkeklerin okula daha geç başlamasını, ilkokullarda erkek öğretmen sayısının artırılmasını ya da mesleki eğitimin teşvik edilmesini öneriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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