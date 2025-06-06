"Babam Sanıyorlar": Aralarındaki 28 Yaşlık Farka Rağmen Çok Mutlu Olduklarını Söyleyen Çift

Hatta Jessica’nın babası, kızının her zaman kendisinden yaşça büyük erkeklere ilgi duyduğunu bildiği için başta garipsese de zamanla bu ilişkiye inandığını ve hiç şüphe duymadığını belirtti.

Çift, birlikte çıktıkları bir gemi turunda yaşadıkları bir anıyı da paylaştı. Dans ederken çevredeki üç kadının Alan’a laf atması, Jessica’nın ilişkiye olan bağlılığını daha da pekiştirmiş. Hatta Jessica doğum yaparken bile, sağlık personelinin Alan’ı babası sandığını ve bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek zorunda kaldığını söylüyor.

Jessica, Alan’ın başarıları, öz güveni ve centilmen tavırlarının ilgisini çektiğini ve zamanla bu özelliklerin ona daha da bağlandığını söylüyor. Alan ise ilişkilerinde yaş farkının hiçbir zaman bir engel olmadığını belirtiyor: “Bizim için yaş sadece bir sayı.”