"Babam Sanıyorlar": Aralarındaki 28 Yaşlık Farka Rağmen Çok Mutlu Olduklarını Söyleyen Çift
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=d-Y1X...
İlişkilerde yaş farkı her zaman büyük bir tartışma konusu. Jessica ve Alan isimli bir çift, aralarında tam 28 yaş olmasına rağmen aşkın sınır tanımadığını kanıtlıyor. Birbirlerine duydukları sevgi ve bağlılık neredeyse 10 yıldır devam ediyor.
İşte detaylar...
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ABD’de yaşayan 34 yaşındaki Jessica ve 62 yaşındaki Alan, aralarındaki 28 yıllık yaş farkına rağmen on yılı aşkın süredir birlikteler.
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İlişkileri ilerledikçe Jessica'nın ailesi de çifti kabullendi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Aklıma bi soru bankası şube açtı, Alan dayının kaç milyon doları var acaba??