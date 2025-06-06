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"Babam Sanıyorlar": Aralarındaki 28 Yaşlık Farka Rağmen Çok Mutlu Olduklarını Söyleyen Çift

"Babam Sanıyorlar": Aralarındaki 28 Yaşlık Farka Rağmen Çok Mutlu Olduklarını Söyleyen Çift

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.06.2025 - 16:25

İlişkilerde yaş farkı her zaman büyük bir tartışma konusu. Jessica ve Alan isimli bir çift, aralarında tam 28 yaş olmasına rağmen aşkın sınır tanımadığını kanıtlıyor. Birbirlerine duydukları sevgi ve bağlılık neredeyse 10 yıldır devam ediyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=d-Y1X...
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ABD’de yaşayan 34 yaşındaki Jessica ve 62 yaşındaki Alan, aralarındaki 28 yıllık yaş farkına rağmen on yılı aşkın süredir birlikteler.

ABD’de yaşayan 34 yaşındaki Jessica ve 62 yaşındaki Alan, aralarındaki 28 yıllık yaş farkına rağmen on yılı aşkın süredir birlikteler.

İlk kez bir partide tanışan çift, yaş farkını başlarda konuşmadı bile. Jessica, Alan’ın babasıyla aynı yaşta olduğunu öğrenince şoka uğradı.

İlişkinin başında Alan’a karşı fiziksel bir çekim hissetmediğini belirten Jessica, zamanla onun giyim tarzından ve görünümünden etkilenmeye başladıkça duygularının değiştiğini söylüyor. “İlk Alan aşık oldu, ben ise zamanla aşık oldum,” diyor.

İlişkileri ilerledikçe Jessica'nın ailesi de çifti kabullendi.

İlişkileri ilerledikçe Jessica'nın ailesi de çifti kabullendi.

Hatta Jessica’nın babası, kızının her zaman kendisinden yaşça büyük erkeklere ilgi duyduğunu bildiği için başta garipsese de zamanla bu ilişkiye inandığını ve hiç şüphe duymadığını belirtti.

Çift, birlikte çıktıkları bir gemi turunda yaşadıkları bir anıyı da paylaştı. Dans ederken çevredeki üç kadının Alan’a laf atması, Jessica’nın ilişkiye olan bağlılığını daha da pekiştirmiş. Hatta Jessica doğum yaparken bile, sağlık personelinin Alan’ı babası sandığını ve bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek zorunda kaldığını söylüyor.

Jessica, Alan’ın başarıları, öz güveni ve centilmen tavırlarının ilgisini çektiğini ve zamanla bu özelliklerin ona daha da bağlandığını söylüyor. Alan ise ilişkilerinde yaş farkının hiçbir zaman bir engel olmadığını belirtiyor: “Bizim için yaş sadece bir sayı.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Turgut Güler

Aklıma bi soru bankası şube açtı, Alan dayının kaç milyon doları var acaba??