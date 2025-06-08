Başarı Tutkuları Sayesinde En Güçlü Girişimcilik Ruhuna Sahip Burçlar

Bazı burçlar doğaları gereği risk almayı, kendi işinin patronu olmayı ve yeni fikirleri hayata geçirmeyi sever. Başarıya duydukları tutku, onları girişimcilik yolunda cesur adımlar atmaya yönlendirir. Bu burçlar için iş kurmak, sadece bir kariyer tercihi değil, aynı zamanda kendini gerçekleştirme biçimidir. İşte girişimcilik ruhuyla öne çıkan o burçlar...