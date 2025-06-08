Başarı Tutkuları Sayesinde En Güçlü Girişimcilik Ruhuna Sahip Burçlar
Bazı burçlar doğaları gereği risk almayı, kendi işinin patronu olmayı ve yeni fikirleri hayata geçirmeyi sever. Başarıya duydukları tutku, onları girişimcilik yolunda cesur adımlar atmaya yönlendirir. Bu burçlar için iş kurmak, sadece bir kariyer tercihi değil, aynı zamanda kendini gerçekleştirme biçimidir. İşte girişimcilik ruhuyla öne çıkan o burçlar...
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Koç Burcu
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Aslan Burcu
Oğlak Burcu
Akrep Burcu
Kova Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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