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Dudak Dolgusu Yaptırayım Derken Hayatının Pişmanlığını Yaşayan Kadından İlginç Açıklamalar

Dudak Dolgusu Yaptırayım Derken Hayatının Pişmanlığını Yaşayan Kadından İlginç Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.06.2025 - 20:26

Kimia Awazi isimli bir kadın, dudak dolgusu eritme işlemi için uygun fiyatlı bir klinikte tedavi olmaya karar verdi. Ancak işlem sonrasında yaşadığı aşırı dudak şişliği ciddi bir sağlık sorunu haline geldi. Hayatının pişmanlığını yaşayan kadın, o süreci detaylarıyla anlattı.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
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24 yaşındaki Kimia Awazi isimli bir kadın popüler ve uygun fiyatlı bir klinikte dudak dolgusu eritme işlemi yaptırmak istedi.

24 yaşındaki Kimia Awazi isimli bir kadın popüler ve uygun fiyatlı bir klinikte dudak dolgusu eritme işlemi yaptırmak istedi.

Ancak işlem sonrası dudakları kontrolsüz şekilde şişerek, beklenmedik ve rahatsız edici bir duruma yol açtı.

Kimia, işlemi gerçekleştiren uzmanın dozajı aşarak, genellikle 1 ml olması gereken eriyici maddeyi 3 ml enjekte ettiğini düşünüyor. Bu durum ciddi bir alerjik reaksiyona sebep oldu. Klinik çıkışında dudakları o kadar şişti ki konuşmakta güçlük çekmeye başladı.

Bir gün boyunca konuşma, yemek yeme ve içme gibi günlük aktiviteler oldukça zorlayıcı hale geldi.

Bir gün boyunca konuşma, yemek yeme ve içme gibi günlük aktiviteler oldukça zorlayıcı hale geldi.

Hatta yalnızca pipetle sıvı alabilecek durumda oldu. Neyse ki birkaç gün içinde şişlik kendiliğinden azaldı ve doktor müdahalesine gerek kalmadı.

Leiden, Hollanda’da marka ve pazarlama sektöründe çalışan Kimia, dudak dolgusu uygulamalarına 18 yaşından itibaren başladı. Ancak yıllar içinde dolgunun yanlış uygulanması nedeniyle çeşitli yan etkilerle karşılaştı. Dolgunun kayması yüzünden konuşmasında bozulmalar bile meydana geldi.

2024 Mart ayında daha uygun fiyatlı bir klinikte eritme işlemine karar verdi. 7 seans için 150 euro ödedi, bu da önceki kliniğindeki 350 euro’luk tek seans ücretine kıyasla oldukça uygundu. Fakat işlemin ardından yaşadığı şişlik ve komplikasyonlar nedeniyle bu kararından pişman oldu.

Bu deneyim, Kimia’ya “ucuz etin yahnisi” sözünü hatırlattı. Şu anda ise güvenilir bir klinikte, daha az miktarda (0.5 ml) dolgu yaptırıyor ve sonuçtan memnun.

“Yüzünüzü riske atmayın, sadece popüler ya da daha ucuz olduğu için estetik işlemler yaptırmayın. Güvenilir ve deneyimli yerlerden şaşmayın.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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