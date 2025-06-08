Dudak Dolgusu Yaptırayım Derken Hayatının Pişmanlığını Yaşayan Kadından İlginç Açıklamalar
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
Kimia Awazi isimli bir kadın, dudak dolgusu eritme işlemi için uygun fiyatlı bir klinikte tedavi olmaya karar verdi. Ancak işlem sonrasında yaşadığı aşırı dudak şişliği ciddi bir sağlık sorunu haline geldi. Hayatının pişmanlığını yaşayan kadın, o süreci detaylarıyla anlattı.
İşte detaylar...
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24 yaşındaki Kimia Awazi isimli bir kadın popüler ve uygun fiyatlı bir klinikte dudak dolgusu eritme işlemi yaptırmak istedi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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