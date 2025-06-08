Dudak Dolgusu Yaptırayım Derken Hayatının Pişmanlığını Yaşayan Kadından İlginç Açıklamalar

Hatta yalnızca pipetle sıvı alabilecek durumda oldu. Neyse ki birkaç gün içinde şişlik kendiliğinden azaldı ve doktor müdahalesine gerek kalmadı.

Leiden, Hollanda’da marka ve pazarlama sektöründe çalışan Kimia, dudak dolgusu uygulamalarına 18 yaşından itibaren başladı. Ancak yıllar içinde dolgunun yanlış uygulanması nedeniyle çeşitli yan etkilerle karşılaştı. Dolgunun kayması yüzünden konuşmasında bozulmalar bile meydana geldi.

2024 Mart ayında daha uygun fiyatlı bir klinikte eritme işlemine karar verdi. 7 seans için 150 euro ödedi, bu da önceki kliniğindeki 350 euro’luk tek seans ücretine kıyasla oldukça uygundu. Fakat işlemin ardından yaşadığı şişlik ve komplikasyonlar nedeniyle bu kararından pişman oldu.

Bu deneyim, Kimia’ya “ucuz etin yahnisi” sözünü hatırlattı. Şu anda ise güvenilir bir klinikte, daha az miktarda (0.5 ml) dolgu yaptırıyor ve sonuçtan memnun.

“Yüzünüzü riske atmayın, sadece popüler ya da daha ucuz olduğu için estetik işlemler yaptırmayın. Güvenilir ve deneyimli yerlerden şaşmayın.”