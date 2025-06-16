Rutin Yaşamayı Asla Sevmiyorlar: En Maceraperest Burçlar!

Kova burcu klasik anlamda bir maceraperest olmayabilir; ancak sıra dışı deneyimler yaşamayı ve farklılıkları keşfetmeyi sever. Yeni bir şehri gezmek ya da gönüllü projelerde yer almak onlar için heyecan verici olabilir. Dünya üzerinde iz bırakmayı hedefleyen Kova, seyahatlerini sadece görmek için değil, katkı sağlamak amacıyla da planlar.