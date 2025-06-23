Partnerinize Bunları Söylemeyin: İlişkileri Zehirleyen En Toksik 3 Cümle

“Birkaç yıl önce Lisa adlı bir danışanım, eşi Aaron’la olan evliliğinde sorunlar yaşadığı için bana başvurdu. Bana şunları söyledi:

‘İlişkinin başlarında Aaron bana deli gibi aşık olduğunu söylerdi. Ama son yıllarda, ilişkimiz hakkında konuşmaya çalıştığımda bana deliymişim gibi davranıyor.’”