Partnerinize Bunları Söylemeyin: İlişkileri Zehirleyen En Toksik 3 Cümle
Kaynak: https://nypost.com/2025/06/21/lifesty...
İlişkilerde sevgi kadar iletişim de hayati öneme sahip. Bazen iyi niyetle söylenen bir söz bile, yanlış anlaşılmalarla büyük kırgınlıklara yol açabilir. Uzmanlara göre bazı ifadeler, partnerinizin kendini değersiz ve anlaşılmamış hissetmesine neden olarak ilişkinizi temelden sarsabilir. İşte romantik ilişkileri içten içe çürüten o üç toksik cümle...
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Psikolog ve yazar Dr. Jeffrey Bernstein’a göre, güçlü bir ilişki kurmak ve bunu sürdürebilmek istiyorsanız, bazı cümleleri partnerinize söylemekten kesinlikle kaçınmalısınız.
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İşte Uzmanlara Göre İlişkileri Zehirleyen 3 Cümle
Dr. Bernstein, bu tarz iletişim biçimlerinin bir ilişkiyi nasıl çökerttiğine dair bir örnek de paylaşıyor.
Bu tartışmanın sonucunda ise çift ayrılmış.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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