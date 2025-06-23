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Partnerinize Bunları Söylemeyin: İlişkileri Zehirleyen En Toksik 3 Cümle

Partnerinize Bunları Söylemeyin: İlişkileri Zehirleyen En Toksik 3 Cümle

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.06.2025 - 11:53

İlişkilerde sevgi kadar iletişim de hayati öneme sahip. Bazen iyi niyetle söylenen bir söz bile, yanlış anlaşılmalarla büyük kırgınlıklara yol açabilir. Uzmanlara göre bazı ifadeler, partnerinizin kendini değersiz ve anlaşılmamış hissetmesine neden olarak ilişkinizi temelden sarsabilir. İşte romantik ilişkileri içten içe çürüten o üç toksik cümle...

Kaynak: https://nypost.com/2025/06/21/lifesty...
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Psikolog ve yazar Dr. Jeffrey Bernstein’a göre, güçlü bir ilişki kurmak ve bunu sürdürebilmek istiyorsanız, bazı cümleleri partnerinize söylemekten kesinlikle kaçınmalısınız.

Psikolog ve yazar Dr. Jeffrey Bernstein’a göre, güçlü bir ilişki kurmak ve bunu sürdürebilmek istiyorsanız, bazı cümleleri partnerinize söylemekten kesinlikle kaçınmalısınız.

İlişkilerin başlarında herkes en iyi versiyonunu sergiler. Ancak zaman geçtikçe, çoğu çift gardını indirir ve farkında olmadan zarar verici şekilde iletişim kurmaya başlar. Dr. Bernstein, Psychology Today için kaleme aldığı yazıda bu davranış biçimlerinin ilişkiyi yavaş yavaş çökerttiğini belirtiyor.

İşte Uzmanlara Göre İlişkileri Zehirleyen 3 Cümle

İşte Uzmanlara Göre İlişkileri Zehirleyen 3 Cümle

  • “Abartıyorsun.”

  • “Bu o kadar da önemli değil.”

  • “Çok alıngansın.”

Bu cümlelerin ortak noktası, karşınızdaki kişiyi küçümseyen, duygularını geçersizleştiren ve yargılayıcı bir dil barındırmaları. Her ne kadar ortamı yumuşatmak amacıyla söylesseniz de bu ifadeler partnerinizin anlaşılmadığını ve değersiz olduğunu hissetmesine yol açabilir.

Dr. Bernstein, bu tarz iletişim biçimlerinin bir ilişkiyi nasıl çökerttiğine dair bir örnek de paylaşıyor.

Dr. Bernstein, bu tarz iletişim biçimlerinin bir ilişkiyi nasıl çökerttiğine dair bir örnek de paylaşıyor.

“Birkaç yıl önce Lisa adlı bir danışanım, eşi Aaron’la olan evliliğinde sorunlar yaşadığı için bana başvurdu. Bana şunları söyledi:

‘İlişkinin başlarında Aaron bana deli gibi aşık olduğunu söylerdi. Ama son yıllarda, ilişkimiz hakkında konuşmaya çalıştığımda bana deliymişim gibi davranıyor.’”

Bu tartışmanın sonucunda ise çift ayrılmış.

Bu tartışmanın sonucunda ise çift ayrılmış.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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