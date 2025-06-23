Dijital Detokstan Hayır Demeyi Öğrenmeye: Hayatınızı Sadeceleştirecek 5 Psikolojik Alışkanlık
Modern hayatın koşturmacası içinde zihinsel dağınıklık ve karar yorgunluğu kaçınılmaz hale geliyor. Ancak bazı basit ama etkili psikolojik alışkanlıklarla bu karmaşayı büyük ölçüde azaltmak mümkün. Hem zihinsel ferahlık sağlayan hem de günlük hayatı sadeleştiren bu alışkanlıklar, yaşam kalitenizi fark edilir şekilde yükseltebilir. İşte dijital detokstan hayır demeyi öğrenmeye uzanan, hayatınızı sadeleştirecek 5 güçlü alışkanlık!
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"Karar" yorgunluğunu azaltmakla başlayabiliriz.
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Dijital detoks yapmayı düşündünüz mü?
Maneviyatla aranız nasıl?
"Hayır" demeyi öğrenelim...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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