Dijital Detokstan Hayır Demeyi Öğrenmeye: Hayatınızı Sadeceleştirecek 5 Psikolojik Alışkanlık

Sosyal psikoloji alanında yapılan araştırmalar, sınır koyamamanın stres, öfke ve tükenmişlik duygusuna yol açtığını gösteriyor. “Hayır” demek, bencil olmak değil; kendi zihinsel ve duygusal sağlığını korumaktır. Bu alışkanlık, hem ilişkileri daha sağlıklı kılar hem de yaşamın sadeleşmesini sağlar.