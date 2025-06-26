Uzmanlara Göre Yaz Aylarında Saç Ne Sıklıkla Yıkanmalı?
Kaynak: https://nypost.com/2025/06/25/lifesty...
Yaz mevsimiyle birlikte saç bakım rutini de yeniden şekilleniyor. Artan sıcaklık, terleme ve polen gibi faktörler saç ve saç derisi sağlığını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle uzmanlar, yaz aylarında saç yıkama sıklığı konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Peki yazın saçlar hangi sıklıkla yıkanmalı?
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Yaz aylarında saçın ne sıklıkla yıkanması gerektiği konusu hala tartışmalı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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