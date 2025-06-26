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Uzmanlara Göre Yaz Aylarında Saç Ne Sıklıkla Yıkanmalı?

Uzmanlara Göre Yaz Aylarında Saç Ne Sıklıkla Yıkanmalı?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.06.2025 - 13:08

Yaz mevsimiyle birlikte saç bakım rutini de yeniden şekilleniyor. Artan sıcaklık, terleme ve polen gibi faktörler saç ve saç derisi sağlığını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle uzmanlar, yaz aylarında saç yıkama sıklığı konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Peki yazın saçlar hangi sıklıkla yıkanmalı?

Kaynak: https://nypost.com/2025/06/25/lifesty...
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Yaz aylarında saçın ne sıklıkla yıkanması gerektiği konusu hala tartışmalı.

Yaz aylarında saçın ne sıklıkla yıkanması gerektiği konusu hala tartışmalı.

Ancak uzmanlara göre, özellikle sıcaklıkların arttığı, terlemenin ve polen yoğunluğunun yükseldiği bu dönemde, saçları daha sık yıkamak düşündüğünüzden daha önemli olabilir.

Günlük Yıkama Gerekli mi?

AXA Health Insurance Medikal Direktör Yardımcısı Dr. Pallavi Bradshaw, özellikle yaz aylarında polen alerjisi olan kişilerin saçlarını her gün yıkamasını öneriyor. Bu önerinin temel nedeni saçta biriken polen, ter ve kirin hem saç derisine zarar vermesi hem de alerji semptomlarını artırması. Bradshaw, duş alırken sıcak su yerine ılık su kullanılmasını ve mümkünse hipoalerjenik şampuan tercih edilmesini de tavsiye ediyor.

Saç Derinizi Cildiniz Gibi Düşünün

Saç Derinizi Cildiniz Gibi Düşünün

Sertifikalı trikolog ve saç dökülmesi uzmanı Mandy Buechner da yaz aylarında günlük saç yıkamanın doğru bir alışkanlık olduğunu savunuyor. “Saç derinizi cildiniz gibi düşünün,” diyen Buechner, düzenli temizlik sayesinde daha sağlıklı saç gelişimi sağlanabileceğini belirtiyor. Genel olarak üç günden uzun süre saç yıkamamak gerektiğini söyleyen uzman, yazın terleme veya denize-havuza girme gibi faktörler nedeniyle her gün ya da gün aşırı yıkamanın güvenli olduğunu vurguluyor.

Nem Kaybına Karşı Önlem Alın

Saçları her gün yıkamanın kuruluk yaratabileceği endişesi ise doğru ürün seçimiyle giderilebiliyor. Buechner, yaz aylarında nem kaybını önlemek adına içinde temel lipidler bulunan nemlendirici bakım ürünlerinin tercih edilmesini öneriyor.

Güneşten Korunmayı Unutmayın

Uzmanlar, yaz güneşinin saçlar üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekiyor. UV ışınları saç tellerine zarar verebildiği gibi saç derisinin yanmasına da neden olabilir. Bu yüzden dışarı çıkarken şapka takmak ve saç derisine uygun SPF içeren ürünler kullanmak büyük önem taşıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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