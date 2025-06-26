Uzmanlara Göre Yaz Aylarında Saç Ne Sıklıkla Yıkanmalı?

Ancak uzmanlara göre, özellikle sıcaklıkların arttığı, terlemenin ve polen yoğunluğunun yükseldiği bu dönemde, saçları daha sık yıkamak düşündüğünüzden daha önemli olabilir.

Günlük Yıkama Gerekli mi?

AXA Health Insurance Medikal Direktör Yardımcısı Dr. Pallavi Bradshaw, özellikle yaz aylarında polen alerjisi olan kişilerin saçlarını her gün yıkamasını öneriyor. Bu önerinin temel nedeni saçta biriken polen, ter ve kirin hem saç derisine zarar vermesi hem de alerji semptomlarını artırması. Bradshaw, duş alırken sıcak su yerine ılık su kullanılmasını ve mümkünse hipoalerjenik şampuan tercih edilmesini de tavsiye ediyor.