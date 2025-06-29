Videoyu Işık Hızında Sildi! Influencer, Arka Plandaki "Oyuncak" Nedeniyle Videoyu Yeniden Çekmek Zorunda Kaldı
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/356...
Güzellik içerikleri üreten influencer Abi, bir markaya gönderdiği iş birliği videosunda beklenmedik bir detayla gündeme geldi. Videoyu izleyen marka yetkilileri, arka planda yer alan uygunsuz bir objeyi fark ederek içeriğin yeniden çekilmesini talep etti.
İşte detaylar...
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Sosyal medyada güzellik içerikleri üreten Abi isimli bir influencer, bir güneş kremi markasıyla yaptığı iş birliği için video çekerken farkında olmadan "küçük" bir detaya takıldı.
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Marka temsilcisi, videonun genel olarak harika olduğunu ancak arka planda "görünmemesi gereken" bir nesne olduğunu belirterek videonun yeniden çekilmesini rica etti.
O anlar sosyal medyada kısa zamanda gündem oldu. Influencer, ışık hızında videoyu kaldırdı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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