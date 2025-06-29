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Rekor Kırmıştı: Zayn Sofuoğlu'nun Profesyonel Bir Şekilde Tekneyi Denize İndirdiği Anlar Gündem Oldu

Rekor Kırmıştı: Zayn Sofuoğlu'nun Profesyonel Bir Şekilde Tekneyi Denize İndirdiği Anlar Gündem Oldu

Kenan Sofuoğlu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.06.2025 - 20:45

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Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, geçtiğimiz sene sürat rekoru kırarak dünya gündemine oturmuştu. Şimdiler de günlük hayatıyla alakalı paylaşılan videolarıyla da gündem oluyor. Bu sefer de Zayn'in elektrikli teknesini suya indirdiği o anlar gündem oldu. Her şeyi profesyonel bir şekilde yapması da çok konuşuldu.

Kaynak: https://x.com/populicc/status/1939293...
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Zayn Sofuoğlu'nun tekneyi suya indirdiği o anlar:

Zayn Sofuoğlu, geçtiğimiz sene sürat denemesi yaparak dünya çapında gündem olmuştu.

Zayn Sofuoğlu, geçtiğimiz sene sürat denemesi yaparak dünya çapında gündem olmuştu.

Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, bu sefer de elektrikli tekneyi denize indirdi. Teknenin yanına gitmesinde tekneyi suya indirmesine kadar her şeyi son derece profesyonel yapması gündem oldu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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