Rekor Kırmıştı: Zayn Sofuoğlu'nun Profesyonel Bir Şekilde Tekneyi Denize İndirdiği Anlar Gündem Oldu

Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, geçtiğimiz sene sürat rekoru kırarak dünya gündemine oturmuştu. Şimdiler de günlük hayatıyla alakalı paylaşılan videolarıyla da gündem oluyor. Bu sefer de Zayn'in elektrikli teknesini suya indirdiği o anlar gündem oldu. Her şeyi profesyonel bir şekilde yapması da çok konuşuldu.