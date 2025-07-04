Binlerce Lira Borcu Olmasına Rağmen Adeta Bir Milyoner Gibi Yaşayan Kadından İlginç Yaşam Tüyoları
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/356...
3.7 milyon sterlin borcu olmasına rağmen lüks bir yaşam süren Abi Hookway, alışılmış finansal bakış açılarını sorgulatan açıklamalarıyla dikkat çekti. Haftada yalnızca birkaç saat çalışarak milyonlarca sterlinlik bir portföy yöneten Hookway, borcunun “iyi borç” olduğunu ve bu sayede pasif gelir elde ettiğini ifade ediyor. Geleneksel iş hayatını reddeden girişimci, borcun doğru kullanıldığında finansal özgürlük sağlayabileceğini savunuyor. İşte, borca rağmen sürdürülen sıra dışı bir yaşamın ipuçları...
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Sizleri Abi Hookway ile tanıştıralım.
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Bir zamanlar kredi kartı borçlarıyla boğuşan Abi Hookway, şimdilerde özel jetle seyahat eden, aylık 800 sterlinlik hizmetli giderine sahip ve 70 bin sterlin tasarrufu olan bir girişimci.
Abi Hookway, gelir getiren gayrimenkullere dayanan borçlanmanın finansal anlamda onu özgürleştirdiğini söylüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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