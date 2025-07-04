Binlerce Lira Borcu Olmasına Rağmen Adeta Bir Milyoner Gibi Yaşayan Kadından İlginç Yaşam Tüyoları

Haftada 40 saat çalışan biri değil, istediği zaman çalışıyor; çünkü gayrimenkullerinden elde ettiği pasif gelir tüm yaşamını finanse ediyor.

İngiltere’nin farklı bölgelerinde tatil evleri, ticari yapılar ve kiralık mülklerden oluşan 8 milyon sterlinlik bir portföye sahip olan Hookway’in sıradaki hedefi ise daha büyük:

“Bir sonraki hedefim 100 milyon sterlinlik bir iş hacmine ulaşmak.”

Peki bu yolculuk nasıl başladı?

İlk adımı, diş hekimiyle yaptığı sıradan bir sohbet sırasında attı. Yatırım yapmak isteyen ancak vakti olmayan diş hekiminin finansal desteğiyle ilk gayrimenkul projesini hayata geçirdi. 6 ay içinde, harap haldeki bir evi yenileyerek 72 bin sterlin kâr elde etti. O günden beri, her bir “flip” (al-sat) işlemi ona 50 bin ila 100 bin sterlin kazandırıyor.

Hookway, iyi borç ve pasif gelir konularında farkındalık yaratmak gerektiğini belirtiyor: