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Binlerce Lira Borcu Olmasına Rağmen Adeta Bir Milyoner Gibi Yaşayan Kadından İlginç Yaşam Tüyoları

Binlerce Lira Borcu Olmasına Rağmen Adeta Bir Milyoner Gibi Yaşayan Kadından İlginç Yaşam Tüyoları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.07.2025 - 17:32

3.7 milyon sterlin borcu olmasına rağmen lüks bir yaşam süren Abi Hookway, alışılmış finansal bakış açılarını sorgulatan açıklamalarıyla dikkat çekti. Haftada yalnızca birkaç saat çalışarak milyonlarca sterlinlik bir portföy yöneten Hookway, borcunun “iyi borç” olduğunu ve bu sayede pasif gelir elde ettiğini ifade ediyor. Geleneksel iş hayatını reddeden girişimci, borcun doğru kullanıldığında finansal özgürlük sağlayabileceğini savunuyor. İşte, borca rağmen sürdürülen sıra dışı bir yaşamın ipuçları...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/356...
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Sizleri Abi Hookway ile tanıştıralım.

Sizleri Abi Hookway ile tanıştıralım.

Yedi yıl önce bekar bir anne olarak maddi zorluklarla mücadele eden Abi Hookway, bugün 8 milyon sterlinlik gayrimenkul portföyüne ve 10 milyonluk bir işletmeye sahip. 3.7 milyon sterlin borcu olduğunu açık yüreklilikle itiraf eden Hookway, bu borcun kendisini kaygılandırmadığını çünkü “iyi borç” sayesinde pasif gelir elde ettiğini söylüyor. Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla dikkat çeken iş kadını, geleneksel iş hayatının dışında kalarak özgürce yaşadığını belirtiyor.

Bir zamanlar kredi kartı borçlarıyla boğuşan Abi Hookway, şimdilerde özel jetle seyahat eden, aylık 800 sterlinlik hizmetli giderine sahip ve 70 bin sterlin tasarrufu olan bir girişimci.

Bir zamanlar kredi kartı borçlarıyla boğuşan Abi Hookway, şimdilerde özel jetle seyahat eden, aylık 800 sterlinlik hizmetli giderine sahip ve 70 bin sterlin tasarrufu olan bir girişimci.

Başarısının arkasında ise borcu akıllıca kullanma stratejisi yatıyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Hookway, borcunun “iyi borç” olduğunu vurgulayarak şunları söylüyor:

“3.7 milyon sterlin borcum var ama geceleri mışıl mışıl uyuyorum. Çünkü bu borç bana özgürlük sağlıyor. Çoğu kişi bu durumu çılgınlık olarak görüyor ama ben hayatımın en iyi dönemini yaşıyorum.”

Abi Hookway, gelir getiren gayrimenkullere dayanan borçlanmanın finansal anlamda onu özgürleştirdiğini söylüyor.

Abi Hookway, gelir getiren gayrimenkullere dayanan borçlanmanın finansal anlamda onu özgürleştirdiğini söylüyor.

Haftada 40 saat çalışan biri değil, istediği zaman çalışıyor; çünkü gayrimenkullerinden elde ettiği pasif gelir tüm yaşamını finanse ediyor.

İngiltere’nin farklı bölgelerinde tatil evleri, ticari yapılar ve kiralık mülklerden oluşan 8 milyon sterlinlik bir portföye sahip olan Hookway’in sıradaki hedefi ise daha büyük:

“Bir sonraki hedefim 100 milyon sterlinlik bir iş hacmine ulaşmak.”

Peki bu yolculuk nasıl başladı?

İlk adımı, diş hekimiyle yaptığı sıradan bir sohbet sırasında attı. Yatırım yapmak isteyen ancak vakti olmayan diş hekiminin finansal desteğiyle ilk gayrimenkul projesini hayata geçirdi. 6 ay içinde, harap haldeki bir evi yenileyerek 72 bin sterlin kâr elde etti. O günden beri, her bir “flip” (al-sat) işlemi ona 50 bin ila 100 bin sterlin kazandırıyor.

Hookway, iyi borç ve pasif gelir konularında farkındalık yaratmak gerektiğini belirtiyor:

“Bize tüm borçlar kötüdür diye öğretiliyor, ama bu doğru değil. Varlıklara dayanan borç, size para kazandırır.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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