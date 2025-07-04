Daha Önce Hiçbir Yerde Duymadığınızı İddia Ettiğimiz 7 Altın Mülakat Kuralı

“Bize kendinizden bahseder misiniz?” ya da “Bu pozisyona neden başvurdunuz?” gibi sorular neredeyse her görüşmede karşınıza çıkar. Bu sorulara özgeçmişinizi tekrar ederek cevap vermek, sık yapılan bir hatadır.

Kariyer koçu Anyelis Cordero’ya göre, mülakat süresi sınırlı olduğu için işverenler özlü, vurucu ve başarı odaklı cevaplar duymak ister. Uzun uzun geçmiş iş deneyimlerinizi anlatmak yerine, en çarpıcı başarılarınızı öne çıkarmanız beklenir.