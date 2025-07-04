Daha Önce Hiçbir Yerde Duymadığınızı İddia Ettiğimiz 7 Altın Mülakat Kuralı
Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/7-unsp...
İş görüşmeleri, kariyer yolculuğunda en kritik adımlardan biridir. Ancak çoğu aday, bu sürecin görünmeyen kurallarını bilmediği için istediği başarıyı yakalayamaz. Sizler için uzmanların gizli tuttuğu 7 altın mülakat kuralını listeledik.
Gelin, birlikte bakalım...
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Mülakatta genel olarak nelerden bahsediyorsunuz?
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Kiminle konuştuğunuzu bilin!
Beden diliniz de söyledikleriniz kadar etkilidir.
Aynı şeyleri anlatmamaya özen gösterin.
Şirketi 'darlamak' çok mantıklı mı?
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Yalakaları kimse sevmez!
Meslektaşlarınızla konuşun.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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