onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Daha Önce Hiçbir Yerde Duymadığınızı İddia Ettiğimiz 7 Altın Mülakat Kuralı

Daha Önce Hiçbir Yerde Duymadığınızı İddia Ettiğimiz 7 Altın Mülakat Kuralı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.07.2025 - 20:44

İş görüşmeleri, kariyer yolculuğunda en kritik adımlardan biridir. Ancak çoğu aday, bu sürecin görünmeyen kurallarını bilmediği için istediği başarıyı yakalayamaz. Sizler için uzmanların gizli tuttuğu 7 altın mülakat kuralını listeledik.

Gelin, birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/7-unsp...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mülakatta genel olarak nelerden bahsediyorsunuz?

“Bize kendinizden bahseder misiniz?” ya da “Bu pozisyona neden başvurdunuz?” gibi sorular neredeyse her görüşmede karşınıza çıkar. Bu sorulara özgeçmişinizi tekrar ederek cevap vermek, sık yapılan bir hatadır.

Kariyer koçu Anyelis Cordero’ya göre, mülakat süresi sınırlı olduğu için işverenler özlü, vurucu ve başarı odaklı cevaplar duymak ister. Uzun uzun geçmiş iş deneyimlerinizi anlatmak yerine, en çarpıcı başarılarınızı öne çıkarmanız beklenir.

Kiminle konuştuğunuzu bilin!

İK uzmanı Daniel Space’e göre, görüştüğünüz kişinin şirketteki rolüne göre cevaplarınızı şekillendirmek büyük fark yaratır.

Bir ekip arkadaşı sizinle uyumlu çalışıp çalışamayacağınızı anlamaya çalışırken, yönetici seviyesindeki biri size ne kadar güvenebileceğini ve ne kadar destek sunması gerekeceğini değerlendirir.

Ayrıca, iş görüşmesinde karşılaştığınız kişilerin görev tanımlarını bilmek de büyük avantaj sağlar. Sourcer, işe alım uzmanı ve yönetici arasındaki farkı bilmek, doğru kişiye doğru soruları yöneltmenizi sağlar.

Beden diliniz de söyledikleriniz kadar etkilidir.

Yetenek ajansı CEO’su Laura Hunting’e göre, görüşme sırasında beden diliniz kelimeleriniz kadar önem taşır.

Göz teması kurmak, yüz ifadenizle aktif dinleme sinyalleri vermek ve duruşunuza dikkat etmek, olumlu bir izlenim bırakmanızı sağlar. Beden dili, sizin güveninizi ve profesyonelliğinizi yansıtır.

Aynı şeyleri anlatmamaya özen gösterin.

Mülakatlarda başarı öyküleriniz etkileyicidir ancak her görüşmeciye aynı hikâyeyi anlatmak bazen aleyhinize olabilir.

Uzmanlara göre, en az üç dört farklı başarı hikayenizi hazırlayıp, görüşmecilerin pozisyonuna göre farklı örneklerle yanıt vermek daha etkili bir izlenim yaratır.

Şirketi 'darlamak' çok mantıklı mı?

Şirketi 'darlamak' çok mantıklı mı?

Görüşme sonrası sessizlik çoğu aday için moral bozucu olabilir. Ancak “Takip etmek istedim” tarzı e-postalar, işe alım kararını hızlandırmaz.

Daniel Space’e göre, karar veren kişiler sizi unutmaz; süreci etkileyen faktörler genellikle kurum içi dinamiklerdir. Eğer bir süredir yanıt alamıyorsanız, bu durum çoğu zaman sizin beklemeye alındığınız anlamına gelir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yalakaları kimse sevmez!

Mülakat sonrası gönderilen teşekkür mesajları, iletişimi sürdürmek adına faydalı olabilir. Ancak uzmanlar, bu mesajların işe alım kararını etkilemediği konusunda net:

Hiçbir yönetici, yalnızca bir aday teşekkür maili attı diye onu tercih etmez. Bu adım adayın ilgisini ve iletişim becerisini göstermek açısından değerlidir; işe alınma şansınızı mucizevi şekilde artırmaz.

Meslektaşlarınızla konuşun.

Kariyer stratejisti Bernadette Pawlik’e göre, görüşmelerde şirket ya da yönetici hakkında verilen bilgiler her zaman gerçeği yansıtmayabilir.

Gerçek durumu öğrenmenin en güvenilir yolu, o pozisyonda veya aynı ekipte çalışan kişilerle birebir konuşmaktır. Eğer çalışanlar yöneticiden hiç bahsetmiyorsa, bu bile yönetim tarzı hakkında ipucu olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın