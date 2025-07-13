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Tahammül Edemediği İçin 9 Yaşındaki Kızını Evden Atan Anne Tepkilerin Odağında

Tahammül Edemediği İçin 9 Yaşındaki Kızını Evden Atan Anne Tepkilerin Odağında

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.07.2025 - 20:25

Sizler de takdir edersiniz ki her anne baba, çocuk yetiştirmenin zaman zaman zorlayıcı olabileceğini kabul eder. Ancak ABD'de yaşayan bir annenin aldığı karar, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. TikTok’ta paylaştığı videoda, dokuz yaşındaki kızını evden göndermek zorunda kaldığını açıklayan kadın, bu kararın arkasında yıllar süren davranış problemleri ve ailesinin güvenliğini sağlama isteği olduğunu belirtti.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/357...
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ABD’li bir anne, sosyal medyada yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

ABD’li bir anne, sosyal medyada yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

Yıllardır çocuğunun davranış problemleriyle mücadele ettiğini söyleyen anne, sonunda dokuz yaşındaki kızını evden gönderme kararı aldığını açıkladı.

TikTok’ta @meggles2446 kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan anne, viral olan videosunda kızını evden göndermesinin ardında yatan nedenleri detaylı şekilde anlattı. Anlattıklarına göre, küçük kız hem ailesini hem de kendisini defalarca tehlikeye atmış.

“Arabayı sürerken gözlerimi kapatmaya çalışıyordu”

“Arabayı sürerken gözlerimi kapatmaya çalışıyordu”

Anneye göre, kızının davranışları zamanla daha da tehlikeli hale gelmişti. En ciddi örneklerden biri ise araba kullanırken yaşanmış.

“Arka koltuğa geçip gözlerimi kapatmaya çalışıyordu. Onu üzerimden atmak için direksiyon başında mücadele ediyordum,” diyen anne, yaşadığı korku dolu anları anlatıyor.

Paylaşılan örnekler bununla da sınırlı değil. Anne, kızının üç aylık kardeşini salıncaktan yere ittiğini, bir diğer kardeşine mum fırlatarak başını yardığını, bir köpek kafesini içindeki yavru köpekle birlikte fırlattığını ve kuzenini ayakkabıyla vurduğunu söyledi.

Hatta bir keresinde kız kardeşine beyzbol sopasıyla gözünden vurduğunu da ekliyor.

Anne, “Disiplin yöntemleri denedim ama bu durumları sadece daha da kötüleştirdi. Ne yaparsam yapayım durumu kontrol altına alamadım,” diyerek çaresizliğini dile getiriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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