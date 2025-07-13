Tahammül Edemediği İçin 9 Yaşındaki Kızını Evden Atan Anne Tepkilerin Odağında

Anneye göre, kızının davranışları zamanla daha da tehlikeli hale gelmişti. En ciddi örneklerden biri ise araba kullanırken yaşanmış.

“Arka koltuğa geçip gözlerimi kapatmaya çalışıyordu. Onu üzerimden atmak için direksiyon başında mücadele ediyordum,” diyen anne, yaşadığı korku dolu anları anlatıyor.

Paylaşılan örnekler bununla da sınırlı değil. Anne, kızının üç aylık kardeşini salıncaktan yere ittiğini, bir diğer kardeşine mum fırlatarak başını yardığını, bir köpek kafesini içindeki yavru köpekle birlikte fırlattığını ve kuzenini ayakkabıyla vurduğunu söyledi.

Hatta bir keresinde kız kardeşine beyzbol sopasıyla gözünden vurduğunu da ekliyor.

Anne, “Disiplin yöntemleri denedim ama bu durumları sadece daha da kötüleştirdi. Ne yaparsam yapayım durumu kontrol altına alamadım,” diyerek çaresizliğini dile getiriyor.