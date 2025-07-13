Tahammül Edemediği İçin 9 Yaşındaki Kızını Evden Atan Anne Tepkilerin Odağında
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/357...
Sizler de takdir edersiniz ki her anne baba, çocuk yetiştirmenin zaman zaman zorlayıcı olabileceğini kabul eder. Ancak ABD'de yaşayan bir annenin aldığı karar, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. TikTok’ta paylaştığı videoda, dokuz yaşındaki kızını evden göndermek zorunda kaldığını açıklayan kadın, bu kararın arkasında yıllar süren davranış problemleri ve ailesinin güvenliğini sağlama isteği olduğunu belirtti.
İşte detaylar...
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ABD’li bir anne, sosyal medyada yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.
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“Arabayı sürerken gözlerimi kapatmaya çalışıyordu”
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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