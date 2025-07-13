Detaylara Takılıp Kalıyorlar: En Kuruntulu 5 Burç!

Bazı burçlar için küçük bir detay bile uzun süren içsel sorgulamalara neden olabilir. Olayları analiz etme eğilimleri, zamanla kaygı ve kuruntulara dönüşebilir. Söylenen bir söz ya da ufak bir değişiklik, zihinlerinde farklı senaryoların kapısını aralayabilir. İşte detaylara fazlasıyla odaklanan, en kuruntulu 5 burç!