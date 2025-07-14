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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.07.2025 - 13:05

Instagram, anılarımızı paylaşırken en çok kullandığımız platformlardan biri. Ama bazı kullanıcılar, fotoğraflara ufak tefek dokunuşlarla yetinmiyor, işi biraz ileri götürüp bambaşka birine dönüşüyor! Öyle ki fotoğraflara bakınca 'Bu kişi aynı kişi mi gerçekten?' diye sorgulamamak elde değil. Photoshopun sınırlarını zorlayan bu paylaşımlara birlikte göz atalım! 👇

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. 👇

2. 👇

3. "Instagram'da karşıma çıktı"

3. "Instagram'da karşıma çıktı"

4. "Fotoğraflarında filtre olmadığını iddia ediyor"

4. "Fotoğraflarında filtre olmadığını iddia ediyor"

5. "Kabus gibi görünüyor"

5. "Kabus gibi görünüyor"
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6. "Influencer'ın paylaşımlarından bir tanesi"

6. "Influencer'ın paylaşımlarından bir tanesi"

7. "Facebook'ta karşıma çıkan gönderi"

7. "Facebook'ta karşıma çıkan gönderi"

8. "Buna gerek var mıydı?"

8. "Buna gerek var mıydı?"

9. "Nitelikli dolandırıcılık"

9. "Nitelikli dolandırıcılık"

10. "Photoshop yapacağım diye her yeri yamultmuş"

10. "Photoshop yapacağım diye her yeri yamultmuş"
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11. "Ünlü olmasına rağmen böyle şeyler paylaşıyor"

11. "Ünlü olmasına rağmen böyle şeyler paylaşıyor"

12. "Korkunç olmuş"

12. "Korkunç olmuş"

13. "Gözlerime inanamıyorum"

13. "Gözlerime inanamıyorum"

14. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"

14. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"

15. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Siz neler düşünüyorsunuz?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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