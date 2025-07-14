onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Adeta Can Yakıyorlar: En Çok Kalp Kıran Burçlar

Adeta Can Yakıyorlar: En Çok Kalp Kıran Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.07.2025 - 11:32

Herkesin zaman zaman kalp kırdığı olur ancak bazı burçlar bunu farkında bile olmadan sıkça yapıyor. Kimi ani tepkileriyle, kimi ise duygusal mesafesiyle karşısındakini incitebilir. Empati eksikliği ya da aşırı dürüstlükle birleşince, sözleri derin izler bırakabilir. İşte en çok kalp kıran burçlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç Burcu

Koç burcu, sözünü sakınmayan yapısıyla bilinir. Düşünmeden söylediği cümleler zaman zaman kırıcı olabilir. Niyet kötü olmasa da hızla ve pat diye söylenen sözler, karşısındakini kolayca yaralayabilir.

Akrep Burcu

Akrep Burcu

Akrep, duygusal derinliği kadar soğukkanlı tepkileriyle de dikkat çeker. Kalbi kırıldığında sessiz kalmaz; tam tersine, karşı tarafı da en zayıf yerinden vurabilir. Affetse bile unutmaz, unutur gibi yapar.

İkizler Burcu

İkizler’in değişken ruh hali, istikrarsız ilişkiler yaratabilir. Bugün yakınken yarın uzak davranabilir. Ani yön değişimleri ve sözlerindeki tutarsızlık, karşısındaki kişiyi yıpratabilir.

Oğlak Burcu

Oğlak burcu, duygularını göstermekte zorlanır. Aşırı gerçekçi ve mesafeli tavırları, karşı taraf için “soğuk” ve “umursamaz” olarak algılanabilir. Zamanla bu uzaklık kalp kırıcı bir hale gelebilir.

Yay Burcu

Yay Burcu

Yay burcu, özgür ruhludur ve bunu açıkça dile getirir. Ancak zaman zaman bu dürüstlük fazla sert olabilir. “Ben sadece gerçeği söylüyorum” diyerek empati kurmadan konuşabilir ve istemeden de olsa kalp kırabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın