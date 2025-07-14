Adeta Can Yakıyorlar: En Çok Kalp Kıran Burçlar

Herkesin zaman zaman kalp kırdığı olur ancak bazı burçlar bunu farkında bile olmadan sıkça yapıyor. Kimi ani tepkileriyle, kimi ise duygusal mesafesiyle karşısındakini incitebilir. Empati eksikliği ya da aşırı dürüstlükle birleşince, sözleri derin izler bırakabilir. İşte en çok kalp kıran burçlar...