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Kimseyi Beğenmiyorlar: En Geç Evlenen Burçlar Hangisi?

Kimseyi Beğenmiyorlar: En Geç Evlenen Burçlar Hangisi?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.07.2025 - 12:42

Bazı insanlar ilişkilerde temkinli davranmayı tercih eder; acele kararlar yerine uzun gözlemlerle ilerlerler. Astrolojide de bazı burçlar, özgürlüklerine düşkünlükleri ya da yüksek beklentileri nedeniyle evlilik kararını yıllarca erteleyebilir. “Doğru kişi” arayışı uzadıkça, evlilik yaşı da gecikir. Peki, kimseyi kolay kolay beğenmeyen o burçlar hangileri?

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Kova Burcu

Kova Burcu

Bağımsızlık Kova burcunun temel taşıdır. Evliliği bir zorunluluk gibi gördüklerinde uzak dururlar. Kendi alanlarına, fikirlerine ve bireysel hayallerine o kadar bağlıdırlar ki, birine 'evet' demeleri yıllar alabilir. Evleneceklerse de, klasik bir evlilikten ziyade özgürlüklerine saygı duyan bir ortaklık isterler.

Yay Burcu

Yay Burcu

Macera düşkünü Yay’lar için dünya çok büyük ve keşfedilecek yer çok fazladır. Bu yüzden uzun süre yerleşik bir düzene geçmek istemezler. Onlar için evlilik, özgürlüğün elden gitmesi anlamına gelmemeli. Bu yüzden ancak hem gezip hem sevip hem de bireysel alanlarını koruyabilecekleri bir ilişki bulduklarında evlenmeyi düşünürler.

İkizler Burcu

İkizler Burcu

İkizler burcu, karar vermekte zorlanan ve değişken ruh halleriyle bilinen bir burçtur. Hayatlarının her alanında olduğu gibi ilişkilerde de çok yönlüdürler. Bu durum, doğru kişiyi bulmalarını ya da bir karara varmaları gerektiğinde işleri zorlaştırabilir. Onlar için evlilik aceleye gelmez; düşünür, sorgular, tekrar düşünürler.

Başak Burcu

Başak Burcu

Detaycı, eleştirel ve mükemmeliyetçi yapılarıyla tanınan Başak burçları için evlilik büyük bir sorumluluktur. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar değerlendirir, en doğru zamanı ve kişiyi bulmadan adım atmazlar. Bu da çoğu zaman evliliği yıllarca ertelemelerine neden olur.

Oğlak Burcu

Oğlak’lar hayatta başarıyı ve statüyü evlilikten önce koyabilir. Kariyerlerini oturtmadan ya da belli bir yaşam standardına ulaşmadan ciddi bir adım atmak istemezler. Onlar için evlilik ciddi bir projedir ve her şeyi planlamadan harekete geçmezler.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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