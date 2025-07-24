Kimseyi Beğenmiyorlar: En Geç Evlenen Burçlar Hangisi?

Macera düşkünü Yay’lar için dünya çok büyük ve keşfedilecek yer çok fazladır. Bu yüzden uzun süre yerleşik bir düzene geçmek istemezler. Onlar için evlilik, özgürlüğün elden gitmesi anlamına gelmemeli. Bu yüzden ancak hem gezip hem sevip hem de bireysel alanlarını koruyabilecekleri bir ilişki bulduklarında evlenmeyi düşünürler.