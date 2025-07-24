Kimseyi Beğenmiyorlar: En Geç Evlenen Burçlar Hangisi?
Bazı insanlar ilişkilerde temkinli davranmayı tercih eder; acele kararlar yerine uzun gözlemlerle ilerlerler. Astrolojide de bazı burçlar, özgürlüklerine düşkünlükleri ya da yüksek beklentileri nedeniyle evlilik kararını yıllarca erteleyebilir. “Doğru kişi” arayışı uzadıkça, evlilik yaşı da gecikir. Peki, kimseyi kolay kolay beğenmeyen o burçlar hangileri?
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Kova Burcu
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Yay Burcu
İkizler Burcu
Başak Burcu
Oğlak Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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