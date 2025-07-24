Sezgi mi Kaygı mı? İkisinin Arasındaki Farkı Nasıl Anlarız?

1. Bedeninizi Dinleyin

Adams’a göre sezgi, beklenmedik veya zorlayıcı mesajlar verse bile, içsel olarak daha sakinleştirici ve dengelidir. “Bir netlik hissi taşır. Ne bir korkuya ne de aceleciliğe dayanır,” diyor. Bu his hafif bir dürtü ya da fısıltı gibi olabilir; bağırmaz, dikkat çekmek için savaşmaz.

Kaygı ise tam tersi bir deneyimdir. Yüksek seslidir, baskındır ve genellikle korkuya dayanır. “Zihninizin her ihtimali hesaplamaya çalıştığı bir panik hali gibi,” diye açıklıyor Adams. Kalp çarpıntısı, sığ nefes alma, mideye oturan ağırlık hissi gibi fiziksel belirtilerle de kendini gösterir. Sessizce gelen sezgiden farklı olarak, kaygı adeta bağırır ve kendini susturmak neredeyse imkânsızdır.

2. Zamanlama ve Durumu Gözlemleyin

Sezgi, genellikle belirli ve net bir duruma yönelik kısa süreli bir içsel yönlendirme sunar. Sizi bulunduğunuz anın farkındalığına çeker. Kaygı ise geçmiş travmaların yankısını taşır veya gelecekte olabilecek felaket senaryolarına odaklanır.

“Sezgi, bir arkadaş gibi size yol gösterir. Kaygıysa karanlık bir sis gibi zihninizi sarar,” diyor Adams.

3. Kendinize Doğru Sorular Sorun

Bu duygunun mevcut bir duruma mı tepki olduğunu, yoksa geçmişin yankısı ya da geleceğe dair belirsiz bir 'ya şöyle olursa' korkusu mu olduğunu sorun.

Kararınızla birlikte o hissi hayal edin: Size stratejik ve huzurlu mu geliyor, yoksa tetikte ve tedirgin mi hissettiriyor?

Adams’a göre sezgi, içinde bulunduğunuz ana yanıt verir. Kaygı ise varsayımsal geleceklerde veya geçmiş kalıplarda yaşar. “Sezgi kapı açmak gibidir; kaygıysa o kapının arkasında sıkışıp kalmak,” diyerek farkı özetliyor.