Sezgi mi Kaygı mı? İkisinin Arasındaki Farkı Nasıl Anlarız?
Kaynak: https://www.themirror.com/lifestyle/a...
Sezgi ile kaygı arasındaki farkı ayırt etmek özellikle belirsizlik dönemlerinde oldukça güç olabilir. Her iki durum da benzer duygular uyandırsa da, kökenleri ve etkileri farklıdır. Peki nasıl ayırt edeceğiz?
İşte detaylar...
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İç sesiniz bazen sizi korumaya çalışır, bazen ise uykularınızı kaçırır.
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Adams, sezgiyle kaygı arasındaki farkı üç temel başlık altında açıklıyor:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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