Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Sosyal medyada zaman zaman karşımıza çıkan bu paylaşımlar duygulandırıyor. Sahipsizken zor durumda olan birçok hayvanın değişimi görenleri etkiliyor. Sokaktan alınıp sevgiyle büyütülen patilerin önceki ve sonraki halleri arasındaki fark ise inanılmaz. Bedenleri kadar gözlerindeki ifade bile değişiyor. İşte sahiplenmenin gücünü gösteren o yürek ısıtan kareler...

Siz de evcil hayvanınızın geçirdiği değişimi içeriğimizde görmek istiyorsanız gokce.cici@onedio.com adresine mail atabilirsiniz. Şimdi gelin kalbinizi sımsıcak yapacak olan o karelere beraber bakalım!

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