Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar
Sosyal medyada zaman zaman karşımıza çıkan bu paylaşımlar duygulandırıyor. Sahipsizken zor durumda olan birçok hayvanın değişimi görenleri etkiliyor. Sokaktan alınıp sevgiyle büyütülen patilerin önceki ve sonraki halleri arasındaki fark ise inanılmaz. Bedenleri kadar gözlerindeki ifade bile değişiyor. İşte sahiplenmenin gücünü gösteren o yürek ısıtan kareler...
Siz de evcil hayvanınızın geçirdiği değişimi içeriğimizde görmek istiyorsanız gokce.cici@onedio.com adresine mail atabilirsiniz. Şimdi gelin kalbinizi sımsıcak yapacak olan o karelere beraber bakalım!
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1. O zaman açılışımızı bu dünyalar güzeliyle yapalım! 😻
2. Gözlerinin içi gülüyor resmen 😻
3. Ciddiyetinden hiç ödün vermemesine ayrı bi' bittik...
4. Sokağa bırakıldıktan sonra sahiplenilen bu patili dostumuzun geçirdiği değişim takdire şayan 😻👇🏻
5. Asla keyfinden ödün vermemesi...
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6. Can dostluğu denilen şey bu olsa gerek!
7. Kediler ve o anlamsız bakışları 😻
8. Kalpleri ısıtan bir değişim daha! Biz rahatladık desek yalan söylemiş olmayız 😻👇🏻
9. Şu alık bakışa bakın sadece 😹👇🏻
10. Sadece 1 haftada bile böyle bir değişim gösterdiyse ileride yaratacağı etkiyi siz düşünün!
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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