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Günlük Burç Yorumuna Göre 31 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 31 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 31 Ağustos Pazartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 31 Ağustos Pazartesi gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay ve Satürn bugün senin burcunda birlikte duruyor, Jüpiter ise yaratıcılık alanından onlara destek veriyor. Bu güçlü etkileşim, uzun zamandır zihninde şekillenen bir işi artık plan olmaktan çıkarıp uygulamaya koyman için uygun koşullar yaratıyor. İş hayatında cesaretini sabırla birleştirebilirsen başladığın şeyin uzun ömürlü olma ihtimali oldukça yüksek. Ağustosun son gününü yalnızca düşünerek geçirmek yerine, elindeki fikri ilerletecek gerçek bir hamle yapabilirsin.

Maddi konularda geleceğini ilgilendiren bir karar daha net görünmeye başlayabilir. Birikim yapmak ya da uzun süre devam edecek bir ödeme planına girmek istiyorsan ayrıntıları dikkatlice hesaplaman işini kolaylaştıracaktır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, bugün verdiğin bir söz uzun süre hatırlanacak; söylediğinin arkasında durabileceğinden emin olmalısın. Bekar bir Koç burcu isen, artık yalnızca heyecan değil güven de aradığını fark edebilirsin; hayatına giren birinin sana bu duyguyu gerçekten verdiğini görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Jüpiter bugün ev ve aile alanından, Satürn ise en gizli alanından birbirini destekliyor. Bu etki, dışarıdan pek fark edilmeyen ancak senin hayatında önemli bir karşılığı olan düzenlemeleri öne çıkarıyor. İş hayatında büyük bir değişim yaşanmasa bile perde arkasında hazırladığın bir konu ileride sana önemli bir avantaj sağlayabilir. Her gelişmeyi çevrenle paylaşmak zorunda değilsin; bazı planların biraz daha olgunlaşmasına izin vermen daha doğru olabilir.

Maddi konularda ev, aile ya da yaşam düzeninle bağlantılı bir mesele netleşebilir. Harcama yapmadan önce toplam maliyeti görmek, sonradan çıkabilecek sürprizleri azaltacaktır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, ilişkinizin görünen yüzünden çok, ikinizin bildiği o sessiz güven bugün değer kazanıyor. Bekar bir Boğa burcu isen, uzun zamandır içinde tuttuğun bir duygunun sandığından daha ciddi olduğunu anlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Jüpiter iletişim alanından, Satürn ise gelecek hedefleri alanından bugün el ele veriyor. Bu nedenle yapacağın bir konuşma ya da kuracağın yeni bir bağlantı, ileride ulaşmak istediğin noktaya önemli bir katkı sağlayabilir. İş hayatında sunum, başvuru, teklif veya önemli bir görüşme varsa kendini açık biçimde ifade etmen avantajına çalışacaktır. İnsanların seni yalnızca dinlemesini değil, söylediklerine güvenmesini de sağlayabilecek bir gündesin.

Maddi konularda sosyal çevrenden duyacağın bir bilgi yeni bir kazanç ihtimaline dönüşebilir. Ancak söylentilerle hareket etmek yerine ayrıntıları doğrudan kaynağından öğrenmen daha iyi olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle geleceğe dair konuşmak bugün ikinizi de rahatlatıyor. Bekar bir İkizler burcu isen, gündelik bir sohbet aranızda hiç hesapta olmayan bir çekim yaratabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Jüpiter kazanç alanından, Satürn ise kariyer alanının tepesinden birbirini destekliyor. Bu açı, iş hayatındaki çabanın maddi karşılığını daha görünür hale getirebilir. Bugüne kadar yaptığın işlerin değerini anlatman ya da senden beklenenlerin karşılığında ne istediğini açıkça söylemen gerekebilir. Elinde somut sonuçlar varsa konuşmanı bunların üzerinden yürütmen daha etkili olacaktır.

Maddi konularda uzun süredir beklediğin bir gelişme bugün somut bir zemine oturabilir. Gelir, ücret ya da ödeme konuşacaksan önce rakamlarını hazırlayıp sonra masaya oturman sana avantaj sağlayabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, ilişkine dair uzun vadeli bir konuyu bugün konuşmak için doğru zamandasın. Bekar bir Yengeç burcu isen, birine yaklaşırken kendi beklentilerini küçültmek yerine sana gerçekten iyi gelen kişilere yönelmen önemli olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Jüpiter senin burcunda ve bugün Satürn ile üçgen kuruyor; bu, kendine güveninle sağduyunun aynı anda çalıştığı ender bir gün. İş hayatında ortaya koyduğun fikirler yalnızca dikkat çekmekle kalmayabilir, uygulanabilir bulunması sayesinde destek de görebilir. Eğitim, yurt dışı, yayıncılık ya da geleceğe dönük bir hedefle ilgili harekete geçmek istiyorsan önündeki yolu daha gerçekçi biçimde görebilirsin. Büyük düşünmekten vazgeçmeden nasıl ilerleyeceğini planlaman yeterli.

Maddi konularda bir yatırım fikri bugün daha mantıklı görünmeye başlayabilir. Karar verirken yalnızca getiriyi değil, riskleri ve ne kadar süre bekleyebileceğini de hesaba katmalısın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, ilişkinize dair vereceğin bir söz bugün sağlam bir temele oturuyor. Bekar bir Aslan burcu isen, farklı bir şehirden, çevreden ya da yaşam tarzından biri ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Jüpiter en gizli alanından, Satürn ise ortak kaynaklar alanından birbirini destekliyor. Bu görünüm, uzun süredir seni meşgul eden ancak herkesle paylaşmadığın maddi ya da işle ilgili bir konunun çözüme yaklaşabileceğini gösteriyor. İş hayatında henüz duyurmadığın bir hazırlıkta önemli bir aşamaya gelebilirsin. Her şeyi hızlandırmaya çalışmak yerine eksik kalan ayrıntıları tamamlaman sana daha çok fayda sağlayacaktır.

Maddi konularda borçlar, ortak para, maddi destek ya da paylaşılmış bir ödeme konusunda daha düzenli bir sisteme geçebilirsin. Konuşulan şartları mümkünse yazılı hale getirmen ileride yaşanabilecek karışıklıkları önler.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, aranızdaki güven bugün somut bir davranışla pekişiyor. Bekar bir Başak burcu isen, uzun süredir bastırdığın bir ilgiyi artık görmezden gelmenin pek mümkün olmadığını fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Jüpiter arkadaşlık alanından, Satürn ise tam karşı burcundan destek veriyor. Bugün yanında duran insanlarla yalnızca keyifli vakit geçirmek değil, birlikte ciddi bir şey kurmak da mümkün olabilir. İş hayatında ortaklıklar, ekip çalışmaları ya da çevrenden gelecek destek önünü açabilir. Venüs’ün burcundaki etkisini de kullanarak bir fikri karşı tarafa anlatırken hem sıcak hem de ikna edici davranabilirsin.

Maddi konularda çevrenden gelen bir öneri düşündüğünden daha ciddi bir fırsata dönüşebilir. Kabul etmeden önce görev dağılımını, kazancı ve beklentileri açıkça konuşmanda fayda var.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle uzun vadeli bir konuyu konuşmak aranızı sağlamlaştırıyor. Bekar bir Terazi burcu isen, yeni bir tanışma hayatında beklediğinden daha önemli bir yere doğru ilerleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Jüpiter kariyer alanının tepesinden, Satürn ise günlük düzen alanından birbirini destekliyor. Son dönemde disiplinli biçimde sürdürdüğün çalışmaların artık daha görünür sonuçlar üretmeye başlaması mümkün. İş hayatında yöneticilerin, müşterilerin ya da birlikte çalıştığın kişilerin dikkatini yaptığın işin kalitesi çekebilir. Emeğinin fark edilmesini istiyorsan ortaya koyduğun sonucu sahiplenmekten kaçınmamalısın.

Maddi konularda düzenli emeğin üzerinden yeni bir kazanç kapısı oluşabilir. Ek sorumluluk alacaksan bunun ücret ve çalışma şartlarını da en başta konuşman daha sağlıklı olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, ilişkiye kattığın gündelik emek bugün karşılık buluyor. Bekar bir Akrep burcu isen, her gün karşılaştığın bir kişiye başka gözle bakmaya başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Jüpiter senin yöneticin ve bugün ufuk açan alanından Satürn’e destek veriyor; Satürn de aşk ve yaratıcılık alanından karşılık veriyor. Büyük bir hayali gerçek bir projeye dönüştürebilmek için ihtiyaç duyduğun disiplin bugün daha kolay devreye girebilir. İş hayatında seni heyecanlandıran ancak bugüne kadar fazla büyük gördüğün bir hedefi parçalara ayırarak ilerlemeyi deneyebilirsin. İlk adımın kusursuz olması gerekmiyor; önemli olan gerçekten başlaman.

Maddi konularda eğitim, seyahat ya da gelecekte sana yeni bir alan açacak bir yatırım gündeme gelebilir. Bütçeyi en baştan belirlemek sonrasında rahat hareket etmeni sağlar.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, ilişkinize hem eğlence hem süreklilik katacak bir plan bugün gündeminize girebilir. Bekar bir Yay burcu isen, yalnızca heyecan veren değil yanında rahat hissettiğin biri de dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn bugün ev ve aile alanından Jüpiter ile üçgen kuruyor; Jüpiter ise ortak kaynaklar alanından destek veriyor. Ev, aile düzeni, taşınma ya da birlikte kullanılan maddi kaynaklarla ilgili uzun süredir konuşulan bir mesele artık daha uygulanabilir hale gelebilir. İş hayatında vereceğin önemli bir kararın etkisi kısa süreli olmayabilir; bu nedenle yalnızca bugünü değil önündeki birkaç ayı da düşünmelisin. Sana güven veren seçenek, çoğu zaman en gösterişli olandan daha işlevsel çıkabilir.

Maddi konularda kredi, borç, ortak ödeme ya da aile bütçesiyle ilgili bir konu düzene girebilir. Toplam yükü ve ödeme tarihlerini açık biçimde görmek karar vermeni kolaylaştıracaktır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, birlikte kuracağınız somut bir plan ilişkinize kalıcılık kazandırıyor. Bekar bir Oğlak burcu isen, ne istediğini bilen ve hayatında belirli bir düzen kurmuş biri sana daha çekici gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Jüpiter ilişkiler alanından, Satürn ise iletişim alanından birbirini destekliyor. Bugün yapacağın önemli bir konuşmada ne söylemek istediğini karşı tarafa daha açık ve anlaşılır biçimde aktarabilirsin. İş hayatında müşteri, ortak ya da birlikte çalışmayı düşündüğün biriyle görüşüyorsan beklentileri karşılıklı olarak netleştirmek işleri hızlandırabilir. Kendi fikrini savunurken karşı tarafı da gerçekten dinlemen ortak bir noktada buluşmanızı kolaylaştıracaktır.

Maddi konularda bir anlaşma, ücret konuşması ya da ödeme meselesi iletişim yoluyla çözüme yaklaşabilir. Belirsiz kalan ayrıntıları varsaymak yerine doğrudan sorman daha iyi sonuç verir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle bugün yapacağın konuşma aranızdaki bağı belirgin şekilde güçlendiriyor. Bekar bir Kova burcu isen, bir süredir konuştuğun kişiyle aranızdaki bağın artık daha farklı bir anlam taşıdığını hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Jüpiter günlük düzen alanından, Satürn ise kazanç alanından destek veriyor. Son dönemde yaptığın küçük ama düzenli değişikliklerin iş ve para tarafında karşılığını görmeye başlayabilirsin. İş hayatında bir anda büyük bir sıçrama yapmak yerine sürdürebileceğin bir çalışma düzeni kurmak sana daha fazla kazandıracaktır. Başladığın sistemi birkaç gün sonra bırakmak yerine gerçekten işe yarayan kısmını hayatının parçası haline getirmeye çalışmalısın.

Maddi konularda ek iş, düzenli ödeme ya da yeni bir gelir seçeneği gündeme gelebilir. Teklif cazip görünse bile senden beklenen zamanı ve emeği de hesaba katman gerekir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, ilişkine kattığın gündelik özen bugün somut bir karşılık buluyor. Bekar bir Balık burcu isen, sözlerden çok davranışlara bakarsan kimin gerçekten yanında olduğunu daha kolay anlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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