Günlük Para Burç Yorumuna Göre 11 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün küçük bir alışveriş planı beklediğinden daha pahalıya çıkabilir. Bir şeyi hemen almak yerine biraz araştırıp fiyat karşılaştırması yapman cebini rahatlatabilir. Venüs'ün Akrep'teki konumu, geçmişte ertelediğin bir ödemenin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir; borcun varsa üzerini kapatmak için bugün uygun bir gün.

İş tarafında, uzun süredir beklediğin bir gelişme yavaş yavaş netleşiyor olabilir; sabırlı olmaya devam et, acele bir karar bugün lehine işlemeyebilir. Ortak bir yatırım ya da iş teklifiyle karşılaşırsan detayları iki kez okumadan imza atma. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…