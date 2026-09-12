Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 13 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Terazi Ay'ı ile Yengeç'teki Mars arasındaki kare, aşk hayatında sabrını test ediyor. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, partnerinle aranızda küçük bir anlaşmazlık büyüyebilir. Ancak mesele büyümeden, 'ben ne hissediyorum' diye durup düşünmen, gereksiz bir tartışmayı önleyecek. Akşama doğru gerginlik dağılıyor, sen izin verirsen tabii.

Bekar bir Koç burcuysan, bugün gururunla yüzleşebilirsin. Geçmişte kapattığın bir sayfa yeniden açılmak istiyor olabilir. Kalbinin sesini dinlemeden önce aklının uyardığı noktaları hatırlaman iyi olur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…