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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 13 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 13 Eylül Pazar günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 13 Eylül Pazar gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Terazi Ay'ı ile Yengeç'teki Mars arasındaki kare, aşk hayatında sabrını test ediyor. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, partnerinle aranızda küçük bir anlaşmazlık büyüyebilir. Ancak mesele büyümeden, 'ben ne hissediyorum' diye durup düşünmen, gereksiz bir tartışmayı önleyecek. Akşama doğru gerginlik dağılıyor, sen izin verirsen tabii.

Bekar bir Koç burcuysan, bugün gururunla yüzleşebilirsin. Geçmişte kapattığın bir sayfa yeniden açılmak istiyor olabilir. Kalbinin sesini dinlemeden önce aklının uyardığı noktaları hatırlaman iyi olur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Akrep'teki Venüs bugün seninle partnerin arasındaki bağı derinleştiriyor. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, yüzeysel bir sohbetin ötesine geçip gerçekten neye ihtiyacın olduğunu söylemek isteyeceksin. Karşındaki kişi bunu ağırdan almak yerine minnetle karşılayacak, yeter ki kelimeleri seçerken sabırlı ol.

Bekar bir Boğa burcuysan, bugün tanıdığın biri sana beklediğinden farklı bir yakınlık gösterebilir. İlk anda temkinli yaklaşman doğal, ama bu ilginin geçici olmadığını fark edeceksin. Terazi Ay'ının getirdiği rahat hava, tanışmayı zorlamadan ilerletmene yardımcı olur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, burcundaki Uranüs'ün retro hareketi seni geçmiş bir ilişkiyi ya da tanışmayı yeniden değerlendirmeye itiyor. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, bugün partnerinle 'biz nereye gidiyoruz' sorusunu es geçmemelisin. Terazi Ay'ının hafif havası bu konuşmayı ağırlaştırmadan yapmana izin veriyor.

Bekar bir İkizler burcuysan, sosyal ortamda tanıştığın biriyle akıp giden bir sohbet seni şaşırtabilir. Fakat Yengeç'teki Mars'ın karesi, bu kişiye dair aceleci bir sonuca varmamanı söylüyor. Önce arkadaş kal, gerisi kendi hızında gelişsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Mars kendi burcunda ve Terazi'deki Ay'la kare yapıyor; bu da duygularını her zamankinden daha keskin hissetmene neden oluyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, partnerine kırgınlığını söylemekten çekinme. İçine atman, meseleyi çözmek yerine erteler. Bugün konuşulan bir şey, yarına taşınan bir küskünlükten çok daha hafif olur.

Bekar bir Yengeç burcuysan, eski bir tanıdık ya da aile çevrenden biri seni bugün şaşırtabilir. Kalbin bu yakınlığa hazır mı, önce kendine sor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Akrep'teki Venüs bugün duygularını derinleştirirken Terazi Ay'ı sana daha sakin bir dil kazandırıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinle evde geçireceğiniz sıradan bir akşam, planlı bir buluşmadan daha çok değer taşıyor. Gösteriş yapmana gerek yok, samimiyet bugün yeterince etkileyici.

Bekar bir Aslan burcuysan, kısa bir mesaj atmaktan çekindiğin biri var. Yengeç'teki Mars'ın karesi seni tereddüde düşürse de, ilk adımı atmak sandığından kolay olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Terazi'deki Merkür bugün duygularını kelimelere dökmeni kolaylaştırıyor. İlişkisi olan bir Başak burcuysan, bir süredir söylemeye çekindiğin bir şeyi partnerine açıkça anlatabilirsin. Mükemmel cümleler kurmak zorunda değilsin, dürüst olman yeterli.

Bekar bir Başak burcuysan, arkadaş ortamında tanıştığın biri ilk bakışta seni etkilemeyebilir. Yengeç'teki Mars'ın karesi seni hemen bir karara zorlasa da, ikinci sohbeti beklemen fikrini değiştirecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay senin burcunda ve hislerini herkesten önce sen fark ediyorsun. İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, her zamanki gibi dengeyi kurma görevini üstlenme. Bugün ne istediğini söylemek, ilişkinize zarar vermek yerine partnerinin seni daha iyi tanımasını sağlayacak.

Bekar bir Terazi burcuysan, bugün gözler üzerinde. Yeni tanıştığın biri sana ilgi duyuyor, fakat Yengeç'teki Mars'ın karesi aceleyle bir bağ kurmak istemeni engelliyor. Tanımaya zaman tanı, sonuç daha sağlam olur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, üç gündür burcunda ilerleyen Venüs seni her zamankinden çekici kılıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, bugün sözle değil davranışla sevgini göstermek daha çok işe yarayacak. Küçük bir jest, uzun bir konuşmadan fazlasını anlatabilir.

Bekar bir Akrep burcuysan, uzun süredir sana ilgi duyan biri bugün kendini belli edebilir. Bunu fark etmediğini sanma, yalnızca ne hissettiğine karar vermen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Terazi Ay'ının getirdiği rahat hava bugün seni sosyalleşmeye itiyor. İlişkisi olan bir Yay burcuysan, partnerine söylemediğin küçük bir şey içini meşgul ediyor olabilir. Yengeç'teki Mars'ın karesi bunu saklamanı kolaylaştırsa da, açık konuşmak seni çok daha rahatlatacak.

Bekar bir Yay burcuysan, kimseye açmadığın bir ilgin var. Bugün adını koymasan da kendine karşı dürüst olman, ileride pişmanlık duymamanı sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün pazar olmasına rağmen zihnin işte olabilir, ama Terazi Ay'ı sana biraz yavaşlamayı öneriyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, partnerin senden zaman istiyor ve bunu dile getirmekte zorlanıyor olabilir. Sen fark edip ilk adımı atarsan gün bambaşka bir yöne gider.

Bekar bir Oğlak burcuysan, arkadaş çevrenden biri sana beklediğinden farklı bir gözle bakıyor olabilir. Yengeç'teki Mars'ın karesi bunu görmezden gelmeni kolaylaştırsa da, en doğrusu bu değil. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, burcunu yöneten Uranüs geri harekette ve bu seni ilişkilerde biraz daha temkinli yapıyor. İlişkisi olan bir Kova burcuysan, partnerinle geleceğe dair bir konuyu bugün konuşmak isteyebilirsin. Soğukkanlı bir dille anlatırsan karşılık bulacaksın.

Bekar bir Kova burcuysan, iş ya da sosyal çevrende seni uzaktan izleyen biri var. Akrep'teki Venüs bu ilgiyi ciddi bir yere taşıyabilir, yeter ki sen de bir adım atmaktan çekinme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Başak'taki Güneş ilişkiler evini aydınlatıyor ve bugün partnerinin sana söylemek istediği bir şeyi net duyacaksın. Savunmaya geçmeden dinlemen, aranızdaki havayı hafifletecek. İlişkisi olan bir Balık burcuysan, bu konuşma beklediğinden çok daha yapıcı geçebilir.

Bekar bir Balık burcuysan, tanıştığın biriyle aranızdaki çekim beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Hislerine güven, fakat Yengeç'teki Mars'ın karesi seni fazla hızlanmaman için uyarıyor. Karşındakini tanımaya da zaman ayır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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