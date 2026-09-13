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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 14 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 14 Eylül Pazartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 14 Eylül Pazartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 14 Eylül Pazartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay'ın Akrep'e geçişiyle içine attığın bir gerginlik çenende ve dişlerinde kendini gösterebilir. Özellikle stresli bir anda farkında olmadan çeneni sıkabilir, bu da akşama doğru hafif bir baş ağrısına dönüşebilir. Çenene birkaç dakika sıcak bir kompres uygulaman ve derin nefes alman bu gerginliği dağıtır. Konuşman gereken bir şeyi içinde tutmak yerine söylemen de bedenindeki bu baskıyı doğrudan hafifletir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün iştahında ya da tat alışında küçük bir dalgalanma hissedebilirsin. Her zaman sevdiğin bir yemek bugün sana farklı gelebilir, bu da midenin biraz hassaslaştığının işareti. Öğünlerini yavaş yemen, tuzu ve baharatı azaltman midenin dengesini korumana yardım eder. Yemek aralarında uzun süre aç kalmaman da bu hassasiyeti önler. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Güneş-Mars uyumuyla bugün tempo yüksek olabilir ve bu, göğüs üstünde hafif bir sıkışma olarak hissedilebilir. Uzun süre bilgisayar başında kalman, özellikle omuz ve boyun bölgende bir gerginliğe yol açabilir. Birkaç dakika omuzlarını geriye çekip derin nefes alman bu hissi dağıtır. Arada kalkıp birkaç adım atman da kan dolaşımını rahatlatır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay-Venüs kavuşmasının getirdiği duygusal yoğunluk bu gece rüyalarına yansıyabilir, uykun hafif kesintili olabilir. Gün içinde bastırdığın bir duygu, geceleyin zihninde daha yüksek sesle konuşmaya başlayabilir. Yatmadan önce birkaç dakika sessizce oturup içinden geçenleri kabul etmen zihnini sakinleştirir. Telefonunu yatak odasından uzak tutman da uyku kalitene iyi gelir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün cildin her zamankinden hassas olabilir, güneşe ya da sıcak suya karşı tepkin artabilir. Özellikle yüzünde ya da kollarında hafif bir kızarıklık fark edebilirsin. Cildini nemli tutman ve doğrudan güneşten kaçınman bu hassasiyeti azaltır. Kullandığın bir ürünü bugünlük değiştirmek de işine yarayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün uzun süre yazı yazmak ya da klavye kullanmak bileklerinde bir yorgunluğa yol açabilir. Parmaklarında hafif bir uyuşma hissedebilir, bunu önemsemeyip görmezden gelebilirsin. Arada ellerini gevşetip birkaç dakika dinlendirmen, bu yorgunluğun birikmesini önler. Bilek çevrende yapacağın hafif döndürme hareketleri de dolaşımı canlandırır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün öğün atlarsan kan şekerinde ani bir düşüş yaşayıp baş dönmesi hissedebilirsin. Özellikle öğleden sonra bu düşüş dikkatini toplamanı zorlaştırabilir. Düzenli aralıklarla hafif bir şeyler yemen enerjini dengede tutar. Yanında taşıyacağın bir meyve ya da kuruyemiş bu ani düşüşleri önlemene yardım eder. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs'ün etkisiyle sinüslerinde ya da burnunda hafif bir tıkanıklık hissedebilirsin. Özellikle kapalı, havasız ortamlarda bu his belirginleşebilir. Nane ya da okaliptüs kokulu bir buhar alman nefes almanı kolaylaştırır. Kısa süreliğine dışarı çıkıp temiz hava alman da bu tıkanıklığı hafifletir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün ağır yemekler karaciğerini zorlayabilir, kendini biraz ağır ve yavaş hissedebilirsin. Özellikle öğleden sonra bu ağırlık konsantrasyonunu da etkileyebilir. Yağlı yiyeceklerden uzak durman ve ılık bir bitki çayı içmen seni hafifletir. Gün içinde bol su tüketmen de bu yükü hafifletmene yardım eder. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün masa başında geçirdiğin uzun saatler omuzlarının üst kısmında bir gerginliğe dönüşebilir. Bu gerginlik akşama doğru boynuna kadar yayılabilir. Saat başı ayağa kalkıp birkaç esneme hareketi yapman bu gerginliği önler. Omuzlarını yukarı kaldırıp bırakman da hızlı bir rahatlama sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ekrana uzun süre bakman gözlerinde kuruluk hissetmene neden olabilir. Özellikle akşam saatlerinde bu kuruluk yanma hissine dönüşebilir. Yirmi dakikada bir uzağa bakman ve göz kırpmayı unutmaman gözlerini korur. Ortamın nemini artırman da bu rahatsızlığı azaltır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün bedeninde hafif bir şişkinlik ya da ağırlık hissi fark edebilirsin, lenf sistemin biraz yavaşlamış olabilir. Bu, özellikle ayaklarında ve bileklerinde bir dolgunluk olarak hissedilebilir. Bol su içmen ve kısa bir yürüyüşe çıkman dolaşımını hızlandırır. Ayaklarını akşam biraz yukarıda tutman da bu şişkinliği azaltır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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