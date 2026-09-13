Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 14 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Ay'ın Akrep'e geçişiyle içine attığın bir gerginlik çenende ve dişlerinde kendini gösterebilir. Özellikle stresli bir anda farkında olmadan çeneni sıkabilir, bu da akşama doğru hafif bir baş ağrısına dönüşebilir. Çenene birkaç dakika sıcak bir kompres uygulaman ve derin nefes alman bu gerginliği dağıtır. Konuşman gereken bir şeyi içinde tutmak yerine söylemen de bedenindeki bu baskıyı doğrudan hafifletir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…