Profesör, İstanbul’un En Temiz ve En Kirli Havasına Sahip İlçelerini Açıkladı
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İstanbul'un en kirli ve en temiz havasına sahip ilçeleri belli oldu. Megakentte eylül ayında solunan hava, geçen yılın aynı dönemine göre daha kirli çıktı. İTÜ'den Prof. Dr. Hüseyin Toros'un 24 ölçüm istasyonunun verilerini incelediği çalışmaya göre kentte partikül madde (PM10) ortalaması yüzde 3 arttı. Listenin zirvesine Sultangazi ve Kağıthane yerleşirken en temiz hava Kandilli'de ölçüldü.
Eylülde en kirli hava Sultangazi'de, en temiz hava Kandilli'de ölçüldü.
Prof. Dr. Hüseyin Toros: Okulların açılmasıyla trafik arttı, hava kalitesi bozuldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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