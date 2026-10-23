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Profesör, İstanbul’un En Temiz ve En Kirli Havasına Sahip İlçelerini Açıkladı

Profesör, İstanbul’un En Temiz ve En Kirli Havasına Sahip İlçelerini Açıkladı

İstanbul
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
23.10.2026 - 15:07
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İstanbul'un en kirli ve en temiz havasına sahip ilçeleri belli oldu. Megakentte eylül ayında solunan hava, geçen yılın aynı dönemine göre daha kirli çıktı. İTÜ'den Prof. Dr. Hüseyin Toros'un 24 ölçüm istasyonunun verilerini incelediği çalışmaya göre kentte partikül madde (PM10) ortalaması yüzde 3 arttı. Listenin zirvesine Sultangazi ve Kağıthane yerleşirken en temiz hava Kandilli'de ölçüldü.

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Eylülde en kirli hava Sultangazi'de, en temiz hava Kandilli'de ölçüldü.

Eylülde en kirli hava Sultangazi'de, en temiz hava Kandilli'de ölçüldü.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, 2025 ve 2026 yıllarının eylül aylarını karşılaştırdı. Çalışmada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait hava kalitesi istasyonlarının kayıtları esas alındı.

Verilere göre kentteki 24 istasyonda eylül ayı PM10 ortalaması metreküp başına 29,33 mikrogram oldu. Geçen yılın aynı ayında bu değer 28,38 mikrogramda kalmıştı. Aradaki fark, partikül madde kaynaklı kirliliğin bir yılda yüzde 3 arttığını gösteriyor. Dikkat çeken nokta, artışın şehrin geneline yayılmamış olması: İstasyonların 15'inde kirlilik geriledi, 9'unda ise yükseldi. Ortalamayı yukarı çeken, birkaç noktada yaşanan sert sıçramalar oldu.

En kirli havaya sahip ilçe

Eylülün en kirli noktası metreküp başına 61,73 mikrogramla Sultangazi 3 istasyonu oldu. Onu 57,89 mikrogramla Kağıthane 1 ve 53,18 mikrogramla Sultangazi 2 izledi. Sultangazi'deki üç istasyonun üçünde de değerler geçen yıla göre yükseldi; Sultangazi 1'deki artış yüzde 50,84'e ulaştı.

En temiz havaya sahip ilçe

Listenin öbür ucunda Anadolu Yakası öne çıktı. En temiz hava metreküp başına 12,96 mikrogramla Kandilli 1'de ölçülürken, Üsküdar 1 (13,02) ve Ümraniye 1 (15,17) bu istasyonu takip etti.

İlçelerde son durum

Bir yıl içindeki en büyük artış yüzde 75,97 ile Çatladıkapı'da görüldü. Sultangazi 2 yüzde 63,34'le ikinci sıraya yerleşti; Kumköy (yüzde 51,27) ve Kağıthane 1 (yüzde 50,39) da kirliliği yarı yarıya artan istasyonlar arasında yer aldı. Kirliliğin en çok azaldığı yer ise yüzde 50,2'lik düşüşle Beylikdüzü oldu. Yenibosna'da yüzde 30,44, Alibeyköy'de yüzde 29,77 iyileşme kaydedildi.

Prof. Dr. Hüseyin Toros: Okulların açılmasıyla trafik arttı, hava kalitesi bozuldu.

Prof. Dr. Hüseyin Toros: Okulların açılmasıyla trafik arttı, hava kalitesi bozuldu.

Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede İstanbul'un hava kalitesini bir yanda meteorolojik koşulların, diğer yanda trafik, sanayi ve ısınma gibi insan kaynaklı faaliyetlerin belirlediğini söyledi. Eylüldeki artışta okulların açılmasının payına özellikle dikkat çekti:

'Eylül ayında eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğunun etkisi arttı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde okul servisleriyle işe gidiş-geliş hareketliliği artıyor. Bu durum hava kalitemizin bozulmasına neden oluyor.'

Rüzgarın da belirleyici olduğunu anlatan Toros'a göre Karadeniz üzerinden esen kuzeydoğu rüzgarları kente temiz hava taşıyıp kirleticileri dağıtıyor. Güneyli rüzgarların hakim olduğu ya da havanın durgun seyrettiği günlerde ise kirli hava yere yakın katmanlarda birikiyor. Sonbaharda geceleri yüzeyin soğumasıyla oluşan sıcaklık terselmesi de sabah saatlerinde azot oksitlerin ve partiküllerin dağılmasını zorlaştırıyor. Yağışlar ise havada asılı parçacıkları yeryüzüne indirerek kirliliği azaltıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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