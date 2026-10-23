Profesör, İstanbul’un En Temiz ve En Kirli Havasına Sahip İlçelerini Açıkladı

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, 2025 ve 2026 yıllarının eylül aylarını karşılaştırdı. Çalışmada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait hava kalitesi istasyonlarının kayıtları esas alındı.

Verilere göre kentteki 24 istasyonda eylül ayı PM10 ortalaması metreküp başına 29,33 mikrogram oldu. Geçen yılın aynı ayında bu değer 28,38 mikrogramda kalmıştı. Aradaki fark, partikül madde kaynaklı kirliliğin bir yılda yüzde 3 arttığını gösteriyor. Dikkat çeken nokta, artışın şehrin geneline yayılmamış olması: İstasyonların 15'inde kirlilik geriledi, 9'unda ise yükseldi. Ortalamayı yukarı çeken, birkaç noktada yaşanan sert sıçramalar oldu.

En kirli havaya sahip ilçe

Eylülün en kirli noktası metreküp başına 61,73 mikrogramla Sultangazi 3 istasyonu oldu. Onu 57,89 mikrogramla Kağıthane 1 ve 53,18 mikrogramla Sultangazi 2 izledi. Sultangazi'deki üç istasyonun üçünde de değerler geçen yıla göre yükseldi; Sultangazi 1'deki artış yüzde 50,84'e ulaştı.

En temiz havaya sahip ilçe

Listenin öbür ucunda Anadolu Yakası öne çıktı. En temiz hava metreküp başına 12,96 mikrogramla Kandilli 1'de ölçülürken, Üsküdar 1 (13,02) ve Ümraniye 1 (15,17) bu istasyonu takip etti.

İlçelerde son durum

Bir yıl içindeki en büyük artış yüzde 75,97 ile Çatladıkapı'da görüldü. Sultangazi 2 yüzde 63,34'le ikinci sıraya yerleşti; Kumköy (yüzde 51,27) ve Kağıthane 1 (yüzde 50,39) da kirliliği yarı yarıya artan istasyonlar arasında yer aldı. Kirliliğin en çok azaldığı yer ise yüzde 50,2'lik düşüşle Beylikdüzü oldu. Yenibosna'da yüzde 30,44, Alibeyköy'de yüzde 29,77 iyileşme kaydedildi.